ChatGPT, Gemini i Galaxy AI v Evropě fungují. Proč má problém jen Apple?

Apple oznámil, že nová Siri AI nebude při vydání iOS 27 a iPadOS 27 v Evropské unii dostupná. Firma viní evropskou legislativu DMA (Digital Markets Act), která podle ní ohrožuje soukromí uživatelů. Jenže tady vzniká zajímavá otázka. Pokud jsou evropské zákony takový problém, jak je možné, že ChatGPT funguje v celé EU, Gemini od Googlu funguje v celé EU a Samsung nabízí Galaxy AI také pro všechny v EU. Právě tato otázka nyní rozděluje technologický svět. A odpověď není zdaleka tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát.
Apple a EU si navzájem protiřečí
Apple během WWDC 2026 oznámil, že Siri AI nebude v Evropské unii při vydání iOS 27 a iPadOS 27 dostupná. Podle společnosti za to může evropský zákon DMA, který po takzvaných „gatekeeperech“ vyžaduje vyšší míru interoperability s konkurenčními službami. Apple tvrdí, že by kvůli tomu musel umožnit konkurenčním AI asistentům přístup k citlivým systémovým datům a funkcím, což je podle firmy v rozporu s jejím přístupem k ochraně soukromí uživatelů. Evropská komise však reagovala velmi ostře. Podle Bruselu není pravda, že by DMA Apple bránil ve spuštění Siri AI. Komise dokonce uvedla, že Apple požádal o výjimku a odklad pravidel, který mu nebyl schválen. Rozhodnutí Siri AI v Evropě nespustit je podle EU čistě rozhodnutím Applu.
Proč nemá problém Google ani Samsung?
A právě tady se dostáváme k nejzajímavější části celé kauzy. Google dnes v Evropě bez problémů nabízí Gemini. Samsung nabízí Galaxy AI. Microsoft nabízí Copilot. OpenAI provozuje ChatGPT. Všechny tyto služby fungují v zemích Evropské unie. Důvod je jednoduchý. Většina těchto služeb funguje jako samostatné aplikace nebo cloudové služby. Siri AI je ale něco úplně jiného. Apple se nesnaží vytvořit pouze chatbot. Nová Siri AI má získat hluboký přístup k celému systému. Má číst obsah na obrazovce, pracovat s aplikacemi, ovládat nastavení telefonu, procházet osobní data, e-maily, zprávy, kalendáře a provádět akce napříč celým systémem. Právě zde naráží Apple na DMA. Evropská komise totiž zastává názor, že pokud Apple poskytne takto rozsáhlé systémové možnosti vlastní Siri, měl by umožnit obdobný přístup také konkurenci.
Zde se hodí ještě detailnější vysvětlení, protože by uživatelé produktů společnosti Samsung mohli namítat, že jejich AI umí to stejné co Siri AI. To však není pravda a rozdíl je poměrně zásadní. Hlavní rozdíl mezi Siri AI a konkurenčními řešeními, jako jsou Gemini nebo Galaxy AI, spočívá v tom, jak hluboko mají být propojené s telefonem. Zatímco Gemini či Galaxy AI dnes většinou pracují jen s vybranými aplikacemi Googlu nebo Samsungu a jejich možnosti v aplikacích třetích stran jsou omezené, nová Siri AI má fungovat napříč celým iPhonem. Apple ji navrhl tak, aby dokázala pracovat s informacemi z různých aplikací současně, rozuměla kontextu a sama prováděla úkoly za uživatele.
Pokud jí například řeknete, aby našla fotografii, kterou vám někdo poslal minulý týden, a přeposlala ji konkrétnímu člověku, Siri má sama projít zprávy, najít správný obsah a provést požadovanou akci. Navíc a to je hlavní, je jedno, zda vám je dotyčný poslal na iMessage, WhatsUp, Viber nebo Messenger od Facebooku. Právě tato mimořádně hluboká integrace do systému je podle řady analytiků jedním z důvodů, proč se Apple dostal do sporu s Evropskou unií. Regulátoři totiž mohou požadovat, aby podobný přístup k funkcím iPhonu získali i konkurenti, například ChatGPT nebo Gemini. A zatímco Google či Samsung zatím nic podobného nenabízejí, Apple se obává, že by otevření takto citlivých systémových funkcí třetím stranám mohlo znamenat ztrátu kontroly nad bezpečností, soukromím i samotným ekosystémem iPhonu.
Ve skutečnosti nejde o AI. Jde o kontrolu nad iPhonem
Mnoho analytiků upozorňuje, že spor se ve skutečnosti netýká umělé inteligence samotné. Jádrem problému je otázka, kdo bude mít přístup k funkcím iPhone. Apple dlouhodobě buduje uzavřený ekosystém, kde má plnou kontrolu nad hardwarem, softwarem i službami. DMA je naopak postavený na myšlence otevření těchto systémů konkurenci. Z pohledu Evropské komise by uživatel měl mít možnost používat nejen Siri, ale například i Gemini nebo ChatGPT jako plnohodnotného systémového asistenta. Z pohledu Applu by to mohlo znamenat předání velmi citlivých dat třetím stranám.
Existuje ale ještě jedna teorie, o které se mezi analytiky mluví stále častěji. Apple měl v posledních dvou letech s vývojem Siri AI značné problémy. Firma už několikrát odložila některé funkce Apple Intelligence a čelila kritice, že v oblasti umělé inteligence zaostává za Googlem, OpenAI i Samsungem. Někteří analytici proto spekulují, že DMA sice představuje komplikaci, ale není jediným důvodem zpoždění. Evropská regulace může Applu zároveň poskytovat vhodné vysvětlení, proč některé funkce zatím nejsou připravené pro masové nasazení.
Ať už má pravdu Apple nebo Evropská komise, výsledek je dnes jasný. Zatímco uživatelé Androidu v Evropě používají Gemini, Galaxy AI nebo Copilot bez větších omezení, majitelé iPhonů si na Siri AI budou muset počkat. Ironií celé situace je, že Evropská unie chtěla prostřednictvím DMA zvýšit konkurenci a rozšířit možnosti uživatelů. Místo toho se zatím stalo to, že evropský uživatel iPhonu dostane novou generaci Siri později než zbytek světa. A právě proto se dnes stále častěji objevuje otázka, zda DMA skutečně pomáhá evropským zákazníkům, nebo zda se z něj postupně stává důvod, proč se nejnovější technologie dostávají do Evropy jako poslední.