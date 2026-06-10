Vyzkoušel jsem AI novinky z iOS 27 pro úpravu fotek. Výsledek mě vážně dostal

Když Apple v pondělí večer světu představil nové OS v čele s iOS 27, setkal se s poměrně rozpačitými reakcemi. Nové systémy se totiž jeví oproti předešlým generacím relativně málo vylepšené, dle některých uživatelů skoro až stagnující. Apple se v nich totiž zaměřil „jen“ na splnění slibu ve formě nasazení výrazně vylepšené Siri s řadou AI funkcí, kterou doplnil řadou nejrůznějších optimalizací „pod kapotou“, díky čemuž by tak měly jeho produkty fungovat lépe – konkrétně rychleji, spolehlivěji a s delší výdrží baterie. Při bližším průzkumu však na novinky v iOS 27 narazit lze a co víc, jsou opravdu pěkné.
Za jedny z nejzajímavějších a asi i nejlepších se nebojím označit nové možnosti AI úprav fotek v nativní aplikaci Fotky, které doplnily dosavadní AI funkci Vyčistit. Už při prezentaci přitom vypadaly tyto novinky zajímavě, nicméně poté, co Apple oznámil, že vylepšená Siri nedorazí při startu na území EU, začalo se mnoho uživatelů obávat, že to mají spočítané i tyto editační funkce. To se ale naštěstí nestalo a jelikož si s nimi od včerejška poměrně aktivně hraju, je na čase vás s nimi seznámit podrobněji. Stojí totiž opravdu za to!
Rozšířit funguje neuvěřitelně
První a dle mého názoru asi i zajímavější novinkou je funkce Rozšířit, která – jak už její název napovídá – umožňuje pomocí umělé inteligence rozšířit vaší fotku do stran. To, jak moc dokáže AI fotku roztáhnout, není pevně dáno a vždy se to dozvíte až poté, co nástroj spustíte a necháte umělou inteligenci snímek zanalyzovat. Zpravidla se však dá roztáhnout opravdu o hodně, klidně i o třetinu.
Co se pak týče dogenerování prostředí, musím říci, že mě jeho kvalita velmi mile překvapila. Když jsem před rokem testoval funkci Vyčistit, relativně často jsem narazil na to, že „náplast“, kterou AI vytvořila za odstraněný objekt, vypadala nepřirozeně a člověk tedy docela rychle poznal, že na fotce takříkajíc něco nehraje. V případě Rozšířit je to ale úplně jiná písnička, protože je vidět, že AI daleko lépe chápe to, co na fotce je, byť jen částečně, zachyceno. Například na fotce, která zachycuje manželku u zrcadlové koule, pochopila AI jak to, že je část předmětu koulí, tak to, že je zrcadlem a dokázala ji dotvořil velmi slušně.
Je navíc evidentní, že si AI dokáže konečně poradit i se složitějšími povrchy, což je vidět třeba na dřevěných prvcích s kočkou. Struktura dřeva je tam perfektně zachována i na části snímku, který si AI vymyslela. Zde tedy limity nejsou, byť o dokonalosti se samozřejmě zatím bavit nelze. Například na fotce, kde mám za sebou bečky s pivem, je sice AI dokázala převzít a doplnit do chybějící části snímku, nicméně neporadila si s nápisy na nich. U této fotky mě ale nejvíce pobavilo to, že za mnou vygenerovala černocha, protože z toho mála, co na původní fotce bylo vidět, nejspíš usoudila, že zachycený člověk není ve stínu, ale tmavé pleti.
Test funkce Rozšířit z iOS 27
Přerámovat má své limity, ale přesto zaujme
Co se týče funkce Přerámovat, ta zjednodušeně řečeno umožňuje změnit úhel, ze kterého byla fotka zachycena. To sice zní na první dobrou fantasticky, nicméně když se nad tím zamyslíte víc, asi vám hned dojde, že se zde hraje už trochu jiná, vyšší AI liga. Zatímco u Rozšířit je totiž svým způsobem jedno, jak bude okolí dotvořeno, protože potřebujete jen, aby bylo nějakým způsobem přirozené, u funkce Přerámovat si hrajete s hlavním objektem na fotce, u jehož „natáčení“ vyžadujete logicky daleko lepší výsledky.
Ty jsou sice stále velmi dobré, nicméně myslím si, že je zde ještě třeba trochu na kvalitě zapracovat. Ne snad proto, že by fotky nyní vypadaly špatně, protože to nevypadají, ale je vidět, že AI ještě úplně nedokáže pochopit vše, co je při změně úhlu snímání třeba. Daleko víc se tu tak objevují nejrůznější nelogičnosti ať u primárního objektu na fotce či v jeho okolí, ale také třeba problémy s gravitací. Třeba na snímku, kde sedí naše kočka vedle Xboxu, je po otočení nakloněná tak, že by ze skříňky zákonitě spadla.
Rovněž je zde třeba zdůraznit, že změna úhlu je též vázána na analýzu každé jedné fotky a tedy zatímco někde jste schopni fotkou „pootočit“ opravdu hodně, jinde to jde jen nepatrně, až si toho člověk skoro až nevšimne, což je docela škoda. Prostor pro vylepšení tu tedy rozhodně je a ne malý. Jedním dechem ale musím říci, že už nynější výsledek mi přijde skutečně dobrý, tím spíš při vzpomínce na úroveň Vyčistit loni, které bylo objektivně horší.
Test funkce Přerámovat z iOS 27
Ve fotkách jde AI dobrým směrem
Co tedy říci závěrem? Po loňském nasazení AI funkce Vyčistit, která dokáže odstranit z fotek nežádoucí objekty a vygenerovat za ně relativně přirozené pozadí, je přidání dvojice dalších novinek ve formě Rozšířit a Přerámovat rozhodně dobrým krokem vpřed. Jasně, výsledky jsou ne vždy dokonalé (tím spíš, když jsem je zatím testoval jen v první betě systému), nicméně troufnu si říci, že to, co lze nyní díky těmto AI nástrojům vytvořit, je pro valnou většinu uživatelů naprosto dostačující.
Protože co si budeme povídat, pohledově jsou skrze AI vylepšené snímky opravdu dobré, nepůsobí prvoplánově uměle (jak to kolikrát u AI věcí bývá) a na displeji telefonu, ale i počítače rozhodně neurazí. Při bedlivějším zkoumání sice narazíte na řadu věcí, které by mohly být dokonalejší, nicméně je třeba brát v potaz fakt, že se jedná o ryze uživatelský nástroj a nikoliv něco, co má ambice hrát si na dokonalou záležitost pro profesionály. Já jsem tedy z novinek opravdu nadšen.