Vyzkoušel jsem na iPhonu první funkci Apple Intelligence, která je oficiálně dostupná v ČR!

Včera večer vypustil Apple první vývojářské bety iOS 18.4, jejichž součástí jsou i první funkce Apple Intelligence dostupné v Evropské unii. Jak se však zdá, máte-li iPhone nastavený v češtině (což ostatně ani nemá smysl jakkoliv měnit, jelikož aby vám Apple Intelligence fungovala skutečně plnohodnotně, museli byste vést veškerou komunikaci v angličtině či jiném plně podporovaném jazyce atd.), jedinou Apple Intelligence funkcí je Vyčistit ve fotkách, která slouží pro rychlé mazání objektů ze snímků. Jedná se tedy o tutéž funkci, kterou Apple v tichosti dodal již na podzim na evropské Macy a kterou jsem již tehdy testoval a následně se o tom rozepsal v tomto článku. O to zvědavější jsem byl, zda se kalifornskému gigantovi podařilo za poslední týdny tuto funkci zdokonalit.

Funkce Vyčistit je v iOS 18.4 součástí nativního obrázkového editoru v aplikaci Fotky, přičemž při prvním spuštění se funkce musí stáhnout. Jakmile se tak stane, zábava ve formě mazání předmětů z obrázků může začít. Musím však bohužel říci, že se o žádné terno nejedná, nebo minimálně ne vždy. Aby byl totiž výsledek mazání objektů z obrázku opravdu dobrý, je třeba, aby byl daný objekt pro AI co nejvíce rozpozntelný oproti pozadí. Záměrně píšu „rozpoznatelný pro AI“, protože mi nepřijde, že se kvalita mazání motá kolem kontrastu, což ostatně můžete vidět i níže v galerii, kde jsem mazal Kingdom Come: Deliverance II z poličky, což se úplně nepovedlo.

Zatímco výraznou zelenou krabičku se hrou nedokázala Apple Intelligence příliš dobře odstranit (byť samozřejmě vím, že se jedná o dost velký předmět, který člověk standardně mazat nebude, jelikož Vyčistit je určena primárně pro menší úpravy), dvojici mužů za vozem Omoda či mou mamku vyfocenou v jednom z oblouků boskovické zříceniny hradu dokázala AI smazat opravdu krásně. Zdárně si ale poradila i s odstraněním modré cedule s ukazateli blízkých obcí či s pelikány v zoo.

V galerii níže se můžete podívat na fotky před a po úpravě s tím, že jsem záměrně screenoval celý fotoeditor, aby bylo dobře vidět, co bylo mazáno a jak vlastně celý proces editace vypadá.

Výsledky tedy stále nejsou úplně konzistentní a proto nelze vždy úplně spoléhat na to, že vám Vyčistit fotku upraví přesně tak, jak doufáte. Když se úprava zadaří, troufám si říci, že je fotka upravena tak, že si skoro ani nelze všimnout toho, že z ní něco zmizelo. Leckdy je ale třeba celý proces několikrát zopakovat, než AI „pochopí“, jak je daný obrázek třeba zeditovat. Do budoucna je tedy rozhodně co zlepšovat.