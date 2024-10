Testujeme první funkci Apple Intelligence oficiálně dostupnou v Česku a zde jsou naše dojmy!

Když Apple v pondělí oznámil uvolnění Apple Intelligence na iPhonech a iPadech v USA, v jeho tiskové zprávě jsme se „pod čarou“ dozvěděli, že první funkce Apple Intelligence mají být dostupné i pro uživatele Maců nejen v USA, ale i v Evropské unii. „ Uživatelé Maců v EU mají přístup k Apple Intelligence v americké angličtině s macOS Sequoia 15.1. V dubnu se začnou pro uživatele iPhonů a iPadů v EU zavádět funkce Apple Intelligence. To bude zahrnovat mnoho základních funkcí Apple Intelligence, včetně nástrojů pro psaní, Genmoji, přepracované Siri s bohatším jazykovým porozuměním, integrace ChatGPT a dalších,“ stálo konkrétně v tiskové zprávě. Valná většina z nás proto žila v domnění, že si při standardně nastaveném Macu do češtiny a s českou lokací Apple Intelligence neužije. Opak je ale pravdou.

Přestože nenaleznete o Apple Intelligence a funkcích s ní spojenými jediný řádek ani v českém oficiálním popisu aktualizace macOS Sequoia 15.1, který si můžete celý přečíst zde, jednu AI funkci macOS přesto skrývá. Naleznete jí v aplikaci Fotky, konkrétně pak v nativním editoru, který spustíte přes tlačítko „Upravit“. Jakmile tak učiníte, v horní části okna se vám objeví vedle možností Upravit, Filtry a Oříznout novinka s názvem Vyčistit. Jak už asi tušíte, tato funkce dokáže z fotek odstranit nežádoucí objekty a pomocí AI „dokreslit“ pozadí tak, aby nebylo odstranění objektu v ideálním případě poznat.

Před první aktivací se funkce musí stáhnout, což je naštěstí plně zautomatizovaný proces, který zabere jen pár vteřin, stejně jako příprava dané funkce. Jakmile je vše hotovo. Zábava ve formě mazání objektů z fotek může začít. Apple vás při tomto úkonu sice instruuje slovy: „Klikněte na objekt, který chcete, odstranit, přejeďte po něm štětcem nebo ho zakroužkujte. Sevřením či rozevřením posunete zobrazení nebo upravíte velikost,“ nicméně při našem testování šlo mazat fotky jen jejich „zatřením“ štětcem, nikoliv pouhým kliknutím. Respektive, občas se nám nějaký objekt na fotce „rozzářil“ s tím, že na něj šlo následně kliknout a odstranit jej takto, nicméně jednalo se jen o opravdu velmi málo případů a navíc to byly vždy drobnosti – tedy třeba bota ve fotce, miska na stole a tak podobně.

Fotogalerie Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.13.35 Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.13.57 Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.14.00 Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.14.08 Vstoupit do galerie

Co se týče výsledků, ty jsou upřímně řečeno dost diskutabilní. Občas totiž dokáže Apple Intelligence odstranit objekt „na první dobrou“ skoro až dokonale, jindy má ale značné problémy a co je překvapivé, to klidně i na fotce, kterou předtím dokázala zeditovat perfektně. Pro co nejlepší výsledky se nám pak osvědčilo nebýt líní a vždy „zatřít“ štětcem celý objekt, který chceme z fotky odstranit, a nikoliv jen jeho obrys. Při úplném „přetření“ totiž vykazovala AI zpravidla lepší výsledky, které pak už jen stačilo doladit pár dalšími editacemi. Pozitivní je nicméně alespoň to, že se můžete v editacích vždy jednoduše vracet zpět a to dokonce i v případě, že předmět z fotky odstraníte a vše potvrdíte přes „Hotovo“. I když se totiž k takto upravené fotce vrátíte po čase, lze jí resetovat do původní podoby.

Zatímco řemínek od Apple Watch smazala AI hezky, ruku mi zmutovala nepěkně. Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.17.28 Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.17.33 Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.17.37 Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.17.47 Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.17.51 Vstoupit do galerie

Pelikáni zmizely po pár editacích jako pára nad hrncem. Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.14.38 Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.14.44 Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.14.48 Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.14.54 Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.14.57 Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.15.19 Vstoupit do galerie

Zároveň můžete občas narazit na to, že vám editor odmítne objekt z fotky odstranit, jelikož bude příliš velký a zřejmě by tedy jeho odstranění nedokázala AI zamaskovat natolik dobře, že by bylo vůbec smysluplné něco takového vytvořit. Občas zase narazíte na to, že jsou objekty sice odstraněné, nicméně AI „nepochopí“, jaké pozadí by dávalo u dané fotky smysl a tak chybuje. Celkově se ale jedná o dost zajímavou funkci, která člověka dokáže zabavit. Je však zároveň třeba objektivně přiznat, že podobné funkce nabízí již konkurence dlouho a dle mnoha zahraničních uživatelů, kteří mohli Apple Intelligence testovat již v předešlých týdnech, i ve formě, která je podstatně kvalitnější. Zrovna tímto tedy Apple díru do světa určitě neudělá.

Apple Intelligence si dokáže obstojně poradit i s vodou. Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.19.57 Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.20.04 Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.20.06 Vstoupit do galerie

Odstranění hradu se však ne vždy povedlo ideálně. Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.15.45 Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.15.54 Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.20.28 Snímek obrazovky 2024-10-31 v 11.20.37 Vstoupit do galerie