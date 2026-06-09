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EU vrací úder. Za zpoždění nové Siri v Evropě si podle Bruselu může sám Apple!

Vše o Apple
J. Jiří Filip
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Jednou z největších novinek letošní WWDC byla bezesporu nová Siri AI, kterou Apple představil jako zcela přepracovaného hlasového asistenta postaveného na moderní umělé inteligenci. Jenže zatímco uživatelé v řadě zemí se jí dočkají ještě letos, Evropané mají smůlu. Apple totiž oznámil, že nová Siri na iPhonech a iPadech v Evropské unii při startu dostupná nebude.

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Ještě zajímavější než samotné odložení je ale spor, který se kolem celé situace okamžitě rozhořel. Apple totiž naznačil, že za zpožděním stojí evropská legislativa, konkrétně zákon Digital Markets Act, známý pod zkratkou DMA. Podle společnosti by některé požadavky Bruselu mohly ohrozit soukromí a bezpečnost uživatelů, což je oblast, na které Apple dlouhodobě staví svou image.

Jenže Evropská komise nyní přichází s úplně jinou verzí příběhu. Podle zástupců Evropské unie totiž nic v legislativě Applu nebrání v tom, aby novou Siri v Evropě spustil. Brusel tvrdí, že rozhodnutí odložit uvedení je čistě na Applu a že firma místo hledání řešení žádala o speciální výjimku z pravidel, kterou však nezískala. Celá situace tak začíná připomínat přetahovanou, kterou už uživatelé Applu v Evropě dobře znají. Právě kvůli regulatorním sporům se totiž v minulosti opozdilo například iPhone Mirroring, některé funkce Apple Intelligence nebo další novinky, které byly v jiných částech světa dostupné výrazně dříve.

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V sázce přitom není málo. Nová Siri představuje pro Apple jednu z nejdůležitějších produktových změn posledních let. Asistentka má nově fungovat mnohem více jako ChatGPT nebo Gemini. Dokáže pracovat s historií konverzací, lépe chápat kontext, pomáhat s úkoly napříč aplikacemi a nabídnout výrazně přirozenější komunikaci. Právě na této technologii chce Apple v následujících letech postavit významnou část svého AI ekosystému.

Pro evropské uživatele je však nejdůležitější otázka jiná. Kdy se nové Siri vlastně dočkají? A právě na ni zatím neexistuje odpověď. Apple během WWDC pouze uvedl, že Siri AI na iPhonech a iPadech v Evropské unii letos nedorazí. Žádný konkrétní termín firma nezmínila a není jasné ani to, zda půjde o zpoždění v řádu měsíců, nebo třeba déle než rok.Paradoxní navíc je, že některé nové AI funkce Applu budou v Evropě dostupné na jiných zařízeních. Zatímco iPhony a iPady mají na novou Siri čekat, Macy, Apple Watch nebo Vision Pro by se jí podle současných informací dočkat měly.

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Jisté je zatím jediné. Spor mezi Applem a Evropskou unií zdaleka nekončí. A pokud se obě strany nedokážou dohodnout, mohou být právě evropští uživatelé těmi, kdo na celý konflikt doplatí nejvíce. V době, kdy Google, Microsoft i další technologičtí giganti ženou své AI projekty vpřed rekordním tempem, totiž každé podobné zdržení znamená, že se Evropa opět ocitá o krok pozadu.

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Zdroj
Diskuze
Siri

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