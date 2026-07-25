Shrnutí toho nejzásadnějšího z uplynulého Apple týdne: Zákulisní úniky, odložené hity a nečekaný zvrat

Apple má před sebou mimořádně nabité období. Podle nejnovějších zpráv z dodavatelského řetězce a informací Marka Gurmana připravuje skládací iPhone, další generaci základního iPadu a kompletní obměnu nabídky Maců. Ne všechno však zřejmě běží podle původního plánu. Zatímco některé počítače jsou údajně již hotové, u očekávané skládačky se stále řeší odolnost displeje a konstrukce kloubu.
Skládací iPhone stále není připravený
Největší pozornost přirozeně přitahuje první skládací iPhone. Foxconn má být jediným partnerem Applu, který dokáže splnit požadované výrobní objemy, a proto dostal na starost celý proces od zavedení nového produktu až po sériovou produkci. Ani jeho zkušenosti však údajně nestačí k tomu, aby vše proběhlo zcela hladce.
Hlavními překážkami mají zůstávat kloub a dlouhodobá odolnost ohebného displeje. Právě technické ověřování těchto částí mohlo harmonogram posunout o jeden až dva měsíce. Zpráva je zajímavá především tím, že odporuje nedávným tvrzením o již zahájené sériové výrobě bez očekávaného zpoždění. Foxconn má nyní provádět poslední úpravy výrobních linek, přesný termín zahájení velkoobjemové produkce ale zřejmě stále není definitivní.
Apple přitom údajně po vyřešení dřívějších problémů s kloubem a plošnými spoji navýšil objednávku přibližně na 10 milionů kusů. To je na zcela novou kategorii mimořádně sebevědomé číslo, zvlášť když má základní cena překročit 2000 dolarů.
Telefon by měl mít konstrukci připomínající knihu, vnitřní displej s úhlopříčkou přibližně 7,7 až 7,8″ a vnější 5,5″ obrazovku. V rozevřeném stavu má být tenký jen asi 4,5 mm. Nadále se očekává jeho představení po boku řady iPhone 18 Pro v září, nelze však vyloučit, že mezi odhalením a skutečným zahájením prodeje vznikne delší prodleva. Apple už podobný postup zvolil například u Vision Pro, takže by nešlo o nic bezprecedentního.
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Základní iPad si na aktualizaci počká
Mnohem méně revoluční má být iPad 12. generace. Nejlevnější tablet Applu by se měl dočkat nového modelu nejdříve v prvním čtvrtletí roku 2027 a jeho vzhled pravděpodobně zůstane prakticky beze změny. Nadále se tedy počítá s 11″ displejem, širšími rámečky a Touch ID integrovaným do horního tlačítka.
Základní iPad má ve srovnání s řadami Air a Pro stále poměrně obyčejný nelaminovaný panel bez technologie ProMotion a širokého barevného prostoru P3. Právě displej je podle mého názoru částí, na které je nižší postavení modelu poznat nejvíce. Při běžném sledování videa to nemusí vadit, při psaní či kreslení Apple Pencilem však mezera mezi krycím sklem a zobrazovacím panelem viditelná je.
Hlavní změna se má odehrát uvnitř. Apple údajně zvažuje nasazení čipu A18 nebo A19 a zvýšení operační paměti ze 6 na 8 GB. Díky tomu by základní iPad konečně podporoval Apple Intelligence, což současný model s A16 nezvládá. Pro využití všech funkcí by ovšem nadále platila jazyková a regionální omezení. V Evropské unii již Apple Intelligence dostupná je, jednotlivé nástroje se však mohou lišit podle nastaveného jazyka a podporovaných služeb.
Ve hře je také čip N1 s Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a podporou Threadu, není ale jisté, zda si jej Apple nenechá pouze pro dražší zařízení. Mobilní verze tabletu by mohla dostat některý z vlastních modemů Applu. Cena má po předchozím zdražení začínat na 449 dolarech za variantu se 128GB úložištěm.
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Apple údajně připravuje 11 nových Maců
O poznání větší zemětřesení čeká nabídku Maců. Apple má během následujících dvou let postupně aktualizovat všechny počítače, které prodává. První vlna má dorazit již letos na podzim v podobě základního 14″ MacBooku Pro s čipem M6 a nových iMaců. Vývoj obou zařízení má být podle dostupných informací dokončený.
Ve fázi testování se nachází také Mac mini s čipy M5 Pro a M6 a Mac Studio s M5 Max a M5 Ultra. Jejich uvedení však závisí na dostupnosti paměťových komponent. Současné modely si oblíbili uživatelé provozující náročné AI nástroje přímo na zařízení a poptávka v některých případech výrazně převyšuje nabídku. Dodací lhůty se údajně protáhly až na několik měsíců.
Nejzajímavější část celé roadmapy představují přepracované 14″ a 16″ MacBooky Pro, které mají dorazit na přelomu let 2026 a 2027. Počítá se u nich s OLED displejem podporujícím dotykové ovládání a čipy M5 Pro či M5 Max. Apple má prototypy interně testovat s macOS 27.1. Dotyková obrazovka by znamenala zásadní obrat ve filozofii společnosti, která dlouhá léta tvrdila, že vertikální dotykové ovládání u notebooků nedává ergonomický smysl.
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Začátkem roku 2027 se mají přidat nové 13″ a 15″ MacBooky Air. Později se očekává základní MacBook Pro s M7, další generace levného MacBooku Neo s čipem A19 Pro a následně profesionální modely s M7 Pro a M7 Max. Ve vzdálenější budoucnosti se hovoří také o OLED MacBooku Air a iMacu s OLED obrazovkou.
Pokud se alespoň většina těchto zpráv potvrdí, nepůjde pouze o pravidelnou výměnu čipů. Apple se chystá vstoupit do skládacích telefonů, přenést umělou inteligenci i do nejlevnějšího iPadu a po letech výrazně změnit konstrukci MacBooků Pro. Největší otázkou tak tentokrát není, zda má dostatek nových produktů, ale zda je dokáže včas vyrobit v požadovaném množství.