Zásadní zvrat na několika frontách najednou. Apple chystá kroky, které pocítí miliony lidí

Apple podle zákulisních informací chystá novou generaci Apple TV, iPhone 18 Pro Max možná výrazně přibere na váze a macOS 28 ukončí podporu jednoho letitého formátu disků. Co z těchto spekulací dává největší smysl a co by mohlo ovlivnit běžné uživatele?
Apple TV čeká hlavně na Siri
Nová Apple TV 4K je podle zákulisních informací prakticky připravena. Přesto ji Apple zatím nepředstavil. Důvodem údajně není hardware, ale software. Konkrétně nová Siri AI, která má dorazit společně s iOS 27. Pokud jsou informace správné, Apple nechce uvést na trh zařízení, jehož hlavní novinka by několik týdnů nebo měsíců nefungovala.
Samotný hardware přitom zřejmě žádnou revoluci nepřinese. Design se údajně téměř nezmění a Apple zůstane u současné černé plastové krabičky. Mnohem zajímavější bude výbava. Spekuluje se o čipu A17 Pro, případně ještě novějším A18 nebo A19, podpoře Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i modernějšího standardu Thread pro chytrou domácnost.
Právě Siri AI ale může být tím, co z nové Apple TV udělá mnohem zajímavější produkt. Pokud bude schopná přirozeně ovládat celý systém, doporučovat obsah nebo komunikovat s ostatními zařízeními v domácnosti, může se Apple TV posunout z role streamovacího boxu blíž k domácímu centru celé chytré domácnosti. A přesně to už Apple naznačuje několik let.
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iPhone 18 Pro Max možná přibere
Poslední roky Apple bojoval o každý gram. Přechod na titan nebo později na hliník měl telefony odlehčit a zlepšit jejich ergonomii. Nejnovější úniky ale naznačují, že se příští iPhone 18 Pro Max vydá opačným směrem. Podle známého leakera Ice Universe má být telefon silnější i těžší. Hlavním důvodem má být výrazně větší baterie s kapacitou přes 5 500 mAh, která by mohla znamenat jeden z největších skoků ve výdrži za poslední roky. Své ale údajně přidá i nové vapour chamber chlazení využívající nerezovou ocel.
Otázkou je, zda budou zákazníci ochotni několik gramů navíc akceptovat. Osobně si myslím, že ano. Po letech, kdy většina výrobců honila především tenčí konstrukce, se dnes ukazuje, že uživatelé mnohem více oceňují dlouhou výdrž baterie. Pokud Apple nabídne o několik hodin delší provoz na jedno nabití, jen málokdo bude řešit, že telefon váží o sedm gramů více.
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Definitivní sbohem HFS+
Apple potichu oznámil změnu, která sice neovlivní většinu uživatelů, ale pro některé může znamenat nepříjemné překvapení. macOS 28 už nebude podporovat šifrované disky využívající souborový systém HFS+, známý také jako Mac OS Extended. Na první pohled jde o logický krok. APFS je výchozím systémem už od roku 2017 a nabízí lepší výkon, vyšší spolehlivost i modernější šifrování. Přesto existuje překvapivě velké množství starších externích disků, které stále používají právě šifrovaný HFS+.
Apple proto začne už v macOS 26 uživatele upozorňovat, že jejich disk nebude po přechodu na macOS 28 fungovat. Doporučené řešení je jednoduché – data zazálohovat, disk převést na APFS nebo alespoň odstranit staré šifrování. Je to další připomínka toho, jak Apple postupně uzavírá jednu technologickou éru. HFS+ sloužil Macům téměř dvacet let a patří k nejdéle používaným souborovým systémům v historii platformy. Zdá se ale, že jeho čas definitivně končí.