Zavřít reklamu

macOS 26 ještě neřekl poslední slovo. Jeho další aktualizace je za dveřmí

Mac
J. FilipJiří Filip
0

Zatímco se pozornost většiny fanoušků Applu v posledních týdnech upíná k testování macOS Golden Gate a dalších systémů nové generace, Apple zjevně ještě neřekl poslední slovo ani u současného macOS Tahoe. Podle nových informací totiž firma připravuje vydání aktualizace macOS Tahoe 26.5.2, která by mohla dorazit už v nejbližších dnech.

Mohlo by vás zajímat

Na existenci připravované verze upozornili redaktoři MacRumors, kteří si všimli zajímavého detailu ve druhé vývojářské betě macOS Golden Gate. Ta totiž obsahuje možnost přechodu právě z macOS Tahoe 26.5.2, což naznačuje, že Apple s touto verzí počítá jako s aktuálně distribuovanou verzí systému. Jinými slovy, aktualizace je zřejmě již prakticky připravena k vydání.

macOS 26 Tahoe official 1 macOS 26 Tahoe official 1
macOS 26 Tahoe official 2 macOS 26 Tahoe official 2
macOS 26 Tahoe official 3 macOS 26 Tahoe official 3
macOS 26 Tahoe official 4 macOS 26 Tahoe official 4
macOS 26 Tahoe official 5 macOS 26 Tahoe official 5
macOS 26 Tahoe official 6 macOS 26 Tahoe official 6
macOS 26 Tahoe official 7 macOS 26 Tahoe official 7
macOS 26 Tahoe official 8 macOS 26 Tahoe official 8
macOS 26 Tahoe official 9 macOS 26 Tahoe official 9
macOS 26 Tahoe official 10 macOS 26 Tahoe official 10
macOS 26 Tahoe official 11 macOS 26 Tahoe official 11
macOS 26 Tahoe official 12 macOS 26 Tahoe official 12
macOS 26 Tahoe official 13 macOS 26 Tahoe official 13
macOS 26 Tahoe official 14 macOS 26 Tahoe official 14
macOS 26 Tahoe official 15 macOS 26 Tahoe official 15
Vstoupit do galerie

Žádné nové funkce nečekejte

Pokud doufáte v nové funkce, pravděpodobně budete zklamáni. Vše nasvědčuje tomu, že macOS Tahoe 26.5.2 přinese především opravy chyb a bezpečnostní záplaty. Apple totiž současně testuje také macOS Tahoe 26.6, který se nachází už ve druhé betě. Je proto velmi nepravděpodobné, že by firma do menší meziverze přidávala cokoliv zásadního.

Apple navíc v posledních týdnech řešil několik dílčích problémů. Například aktualizace macOS Tahoe 26.5.1 opravovala nečekané vypínání některých Maců s čipy M5 v podnikových sítích. Je tedy možné, že i tentokrát půjde hlavně o odstranění dalších objevených nedostatků.

Mohlo by vás zajímat

Přesné datum vydání zatím známé není, podle všeho by se ale macOS Tahoe 26.5.2 mohl objevit ještě tento týden společně s iOS 26.5.2. Apple tak zřejmě chce mít současné systémy v co nejlepší kondici ještě předtím, než větší část pozornosti přesune na vývoj macOS Golden Gate a iOS 27.

Elektroniku v čele s Apple (nejen) v super slevách seženete na DATARTu

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze
macOS 26

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.