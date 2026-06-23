macOS 26 ještě neřekl poslední slovo. Jeho další aktualizace je za dveřmí

Zatímco se pozornost většiny fanoušků Applu v posledních týdnech upíná k testování macOS Golden Gate a dalších systémů nové generace, Apple zjevně ještě neřekl poslední slovo ani u současného macOS Tahoe. Podle nových informací totiž firma připravuje vydání aktualizace macOS Tahoe 26.5.2, která by mohla dorazit už v nejbližších dnech.
Na existenci připravované verze upozornili redaktoři MacRumors, kteří si všimli zajímavého detailu ve druhé vývojářské betě macOS Golden Gate. Ta totiž obsahuje možnost přechodu právě z macOS Tahoe 26.5.2, což naznačuje, že Apple s touto verzí počítá jako s aktuálně distribuovanou verzí systému. Jinými slovy, aktualizace je zřejmě již prakticky připravena k vydání.
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Žádné nové funkce nečekejte
Pokud doufáte v nové funkce, pravděpodobně budete zklamáni. Vše nasvědčuje tomu, že macOS Tahoe 26.5.2 přinese především opravy chyb a bezpečnostní záplaty. Apple totiž současně testuje také macOS Tahoe 26.6, který se nachází už ve druhé betě. Je proto velmi nepravděpodobné, že by firma do menší meziverze přidávala cokoliv zásadního.
Apple navíc v posledních týdnech řešil několik dílčích problémů. Například aktualizace macOS Tahoe 26.5.1 opravovala nečekané vypínání některých Maců s čipy M5 v podnikových sítích. Je tedy možné, že i tentokrát půjde hlavně o odstranění dalších objevených nedostatků.
Přesné datum vydání zatím známé není, podle všeho by se ale macOS Tahoe 26.5.2 mohl objevit ještě tento týden společně s iOS 26.5.2. Apple tak zřejmě chce mít současné systémy v co nejlepší kondici ještě předtím, než větší část pozornosti přesune na vývoj macOS Golden Gate a iOS 27.