Kdo vládne Apple Music? Apple poprvé v historii odhalil nejstreamovanější umělce všech dob

Streamovací služba Apple Music, která na globální scéně oficiálně odstartovala v červnu roku 2015, má za sebou bezmála jedenáct let úspěšného fungování. Za tu dobu se z ní stal jeden z pilířů služeb cupertinské společnosti a zásadní hráč na poli hudebního průmyslu. Při příležitosti tohoto milníku se Apple vůbec poprvé ve své historii spojil s renomovanou analytickou platformou Chart Data, aby veřejnosti odhalil exkluzivní žebříček dvaceti nejstreamovanějších umělců všech dob. Zveřejněná data tak nabízejí fascinující sondu do hudebního vkusu stovek milionů uživatelů za uplynulou dekádu.
Hip-hopový král a popová královna
Absolutním vládcem jablečné streamovací platformy se stal kanadský raper Drake, jehož skladby nasbíraly historicky nejvíce přehrání. V těsném závěsu za ním se na stříbrné pozici umístila popová ikona Taylor Swift, jejíž popularita v posledních letech trhá globální rekordy nejen na streamovacích službách, ale i na vyprodaných stadionech. Bronzovou příčku pro sebe vybojoval raper Future, kterého na čtvrtém místě doplňuje YoungBoy Never Broke Again. Pětici nejúspěšnějších interpretů pak uzavírá portorikánský fenomén Bad Bunny, což jen potvrzuje obrovský celosvětový boom latinskoamerické hudby.
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Služby jako motor Applu
Žebříček jasně demonstruje, že platformě dlouhodobě dominuje především moderní hip-hop, rap a mainstreamový pop. To jasně reflektuje demografické složení uživatelů, kteří streamování adoptovali nejrychleji a hudbu konzumují prakticky nepřetržitě.
Pro Apple jsou tyto statistiky skvělou vizitkou pro jeho neustále rostoucí divizi služeb. V domovských Spojených státech je individuální tarif Apple Music aktuálně naceněn na 10,99 dolaru měsíčně. Společnost však nabízí i celou řadu dalších flexibilních možností, včetně zvýhodněných předplatných pro studenty, rodinných tarifů nebo integrace v rámci komplexního balíčku Apple One, kde uživatelé získají také cloudové úložiště iCloud+, Apple TV+ či Apple Arcade. Právě tato provázanost ekosystému drží uživatele u jablečných přehrávačů a zajišťuje, že Drake, Taylor Swift a další hvězdy budou své miliardové statistiky navyšovat i v nadcházejících letech.