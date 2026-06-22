Cena GTA 6 unikla na internet. Kolik za nejočekávanější hru všech dob zaplatíme?

Okolo Grand Theft Auto VI se v posledních měsících objevilo nespočet spekulací, ale jedna otázka zůstávala stále bez odpovědi. Kolik vlastně bude nejočekávanější hra desetiletí stát? Odpověď bychom se měli oficiálně dozvědět už 25. června při spuštění předobjednávek, nicméně internetem nyní koluje nový únik, který naznačuje, že levné to rozhodně nebude. Za únikem stojí poměrně velký evropský řetězec FNAC, na jehož portugalské verzi webu se měly objevit interní produktové položky odpovídající různým edicím GTA 6. A právě jejich cenovky okamžitě vyvolaly bouřlivé reakce.
Podle uniklých údajů měla být základní edice označená jako RS1 oceněna na 89,99 eura. Další varianty se pohybovaly na úrovni 99,99 €, 109,99 € a 119,99 €, přičemž nejdražší verze měla stát dokonce 199,99 eura. Právě ta je považována za sběratelskou edici. Pokud by se tyto informace potvrdily, znamenalo by to, že GTA 6 by se zařadilo mezi nejdražší standardní hry současnosti. Pro srovnání, většina velkých AAA titulů dnes startuje na ceně kolem 70 až 80 eur.
Nemusí jít o finální ceny
Je však potřeba zachovat chladnou hlavu. Rockstar Games ani Take-Two Interactive zatím žádnou cenu oficiálně neoznámily. Údaje pocházejí z interních položek obchodníka a není vyloučeno, že jde pouze o předběžné nebo zástupné hodnoty. Podobné situace se ostatně objevily už několikrát v minulosti. Na tuto možnost upozorňují i někteří analytici. Evropské obchody často používají dočasné cenovky, které se před spuštěním předobjednávek ještě mění. Zároveň platí, že evropské ceny bývají tradičně vyšší než americké, takže jednoduchý přepočet na dolary nemusí odpovídat realitě.
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Přesto únik znovu otevřel debatu o tom, zda GTA 6 neposune cenovou hranici her na novou úroveň. O možnosti ceny kolem 100 dolarů se totiž mluví už několik let a řada analytiků upozorňuje, že právě Rockstar je jedním z mála studií, které by si takový krok mohly dovolit. Na druhou stranu existuje i silný názorový proud, podle kterého by tak výrazné zdražení mohlo vyvolat negativní reakce části hráčů. Právě proto mnozí očekávají, že základní verze nakonec zůstane blíže současnému standardu a vyšší ceny budou vyhrazeny pouze speciálním edicím.
Dobrou zprávou je, že na definitivní odpověď tentokrát nebudeme čekat dlouho. Rockstar už oficiálně potvrdil spuštění předobjednávek na 25. června, kdy by měly být zveřejněny všechny dostupné edice i jejich ceny. Současně platí, že hra dorazí 19. listopadu 2026 na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Do té doby je proto potřeba brát všechny uniklé částky s rezervou. Pokud se ale cena 89,99 eura skutečně potvrdí, půjde o další důkaz, že se herní průmysl postupně posouvá do cenové kategorie, která byla ještě před několika lety prakticky nepředstavitelná. Osobně jsem ale přesvědčen o tom, že hráči za GTA 6 zaplatí klidně i podstatně víc než je u her standardem už jen proto, že se jedná o nejočekávanější titul posledních let.