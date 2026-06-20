Na Alze se objevily skryté stránky pro GTA 6! Start předobjednávek je za rohem

Čekání na Grand Theft Auto VI se pomalu blíží ke svému vrcholu a zdá se, že se konečně začínají hýbat i věci kolem předobjednávek. Poté, co Rockstar tento týden oficiálně oznámil start předobjednávek na příští týden, totiž nyní pozorní fanoušci objevili na webu Alzy dosud nezveřejněné stránky, které odkazují právě na připravované předobjednávky nejočekávanější hry současnosti. Je tedy víceméně jasné, že na start předobjednávek se největší tuzemský eshop intenzivně připravuje.
Přestože už víme, kdy budou předobjednávky spuštěny, Rockstar stále tají několik důležitých detailů. Neznáme například oficiální cenu jednotlivých edic ani obsah případné sběratelské verze. Právě cena je mezi hráči jedním z nejdiskutovanějších témat. Už během jara se objevily spekulace o tom, že by GTA 6 mohlo být první velkou hrou s cenovkou blížící se hranici 100 eur. Rockstar ani vydavatel Take-Two však tyto informace dosud nepotvrdili.
Vzhledem k oblibě předešlých dílů této herní série je naprosto jasné, že je GTA 6 jednou z nejočekávanějších her posledních let, ne-li historie. Tomu ostatně nasvědčují i odhady analytiků, podle kterých by hra mohla během prvních týdnů vygenerovat miliardy dolarů tržeb a výrazně ovlivnit celý herní průmysl. Někteří vydavatelé dokonce údajně upravují termíny vydání svých her tak, aby se vyhnuli přímému střetu s novým GTA. Objevení skrytých odkazů na Alze tak samozřejmě není žádná náhoda. Vše nasvědčuje tomu, že se obchod připravuje na oficiální spuštění předobjednávek, které má proběhnout už během příštích dnů.Pokud tedy patříte mezi hráče, kteří chtějí mít GTA 6 jisté hned v první den, vyplatí se situaci sledovat. Po více než deseti letech čekání totiž začíná být vydání hry konečně na dosah a první možnost rezervace se blíží rychleji, než si mnozí ještě před pár týdny dokázali představit.