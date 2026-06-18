Start předobjednávek GTA VI oficiálně oznámen. Toto datum si zapište do kalendáře

Je to tady! Vývojáři z Rockstar Games před pár minutami skrze příspěvek na X oficiálně oznámili termín startu předobjednávek na nejočekávanější hru letošního roku, kterou není nic menšího než GTA VI. Pokud se tedy tohoto titulu nemůžete dočkat, vězte, že si jej bude možné buď v digitálních obchodech PlayStationu či Xboxu, potažmo u prodejců třetích stran předobjednat už od 25. června – tedy od příštího čtvrtka. Spolu s oznámením data startu předobjednávek jsme se pak od Rockstar Games dočkali kratičkého videa, které odhaluje oficiální přebal hry.
Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.
Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ
— Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026
Je tomu skoro až k nevíře, ale GTA 6 bylo oficiálně oznámeno už 5. prosince 2023 s tím, že od té doby Rockstar Games hned dvakrát posunul termín vydání. Ten je nyní naplánován na 19. listopadu letošního roku s tím, že by se mělo jednat o finální datum vydání. V posledních dnech se sice objevily nejrůznější zvěsti o tom, že dokončování hry se opět komplikuje a ve vzduchu tak visí další odložení, to však do jisté míry nyní Rockstar Games smetl ze stolu právě oznámením startu předobjednávek. Poměrně zajímavé je nicméně to, že stále oficiálně neznáme cenu hry – tu totiž studio stále neoznámilo. Stejně tak čeká svět i na vydání třetího traileru, jehož zveřejnění by však ve výsledku vůbec nepřekvapilo právě se startem předobjednávek příští týden. Jinými slovy, pokud bychom si v redakci měli vsadit na datum, kdy 3. trailer této hry vyjde, bude to právě 25. června.