Apple One dostává nové logo inspirované službami v balíčku

Po nedávném rebrandingu Apple TV přichází na řadu i další změny – tentokrát se týkají předplatného Apple One. Na nové webové stránce Apple TV se totiž objevil zcela nový, barevnější logotyp Apple One, který by mohl naznačovat větší změny v celé službě.
Nové logo tvoří jablko rozdělené na šest částí, přičemž každá barevně odpovídá jedné z hlavních služeb, které Apple One zahrnuje. Tato barevná symbolika má lépe vyjádřit rozmanitost služeb v rámci jednoho balíčku – od streamování až po fitness nebo cloudové úložiště.
Apple One spojuje víc, než se může zdát
Apple One je výhodné předplatné, které kombinuje více Apple služeb do jednoho měsíčního poplatku. Základní tarif pro jednotlivce za 339 Kč měsíčně obsahuje Apple TV, Apple Music, Apple Arcade a 50 GB prostoru v iCloud+.
Fotogalerie
Rodinná varianta za 449 Kč nabízí totéž, ale s 200 GB úložištěm a možností sdílení s až pěti členy rodiny. Nejvyšší tarif Premier za 37,95 USD měsíčně přidává Apple News+, Apple Fitness+ a úložiště rozšiřuje na 2 TB. Ten se ale v Česku nenabízí. Uživatelé tak u nás mohou ušetřit až 287 Kč měsíčně oproti samostatnému předplatnému všech služeb.
Zatímco nové logo se zatím objevuje jen na stránkách Apple TV, očekává se, že brzy bude rozšířeno i na hlavní web Apple One. Možná se tak dočkáme i nových tarifů či funkcí.