Apple představil nový úvodní spot pro Apple TV. Hudbu složil FINNEAS

Apple před pár minutami představil zbrusu nový úvodní spot, který se bude objevovat na začátku jeho filmů a seriálů dostupných na streamovací platformě Apple TV. Krátké, ale vizuálně i hudebně výrazné intro nese podpis producenta a skladatele FINNEASE, který je známý především spoluprací se zpěvačkou Billie Eilish.
Spot přichází krátce poté, co Apple oficiálně přejmenoval svou streamovací službu z Apple TV+ na prosté Apple TV. Rebranding má symbolizovat nový směr platformy a sjednocení identity napříč celým ekosystémem Applu. Změna se už objevila i v systému iOS 26.1, kde aplikace Apple TV dostala novou ikonu s barevným přechodem, která odráží svěží vizuální styl značky.
Nové intro působí živěji než jeho minimalistický předchůdce – barevné světelné efekty a hudební motiv od FINNEASE vytvářejí pocit moderní energie a optimismu, který Apple doprovodil sloganem „This is just the beginning.“Ten naznačuje, že nová éra Apple TV teprve startuje.
Podle dostupných informací se úvodní znělka začne objevovat na všech nových filmech a seriálech Apple TV už v následujících týdnech. Apple tak nejen osvěžuje svůj vizuální styl, ale dává i jasně najevo, že jeho streamovací služba má za sebou první kapitolu – a teď přichází čas na další.