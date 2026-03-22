Apple Music v iOS 26: Jak si konečně udělat pořádek v playlistech pomocí složek

Aplikace Apple Music se v iOS 26 dočkala funkce, na kterou řada uživatelů čekala roky. Playlisty je nyní možné organizovat do složek – podobně jako fotky v aplikaci Fotky nebo poznámky v Poznámkách. Pokud máte pár seznamů skladeb, možná to řešit nemusíte. Jakmile se jich ale nasbírá několik desítek, začíná být orientace nepřehledná. Složky tenhle problém řeší překvapivě elegantně.
Když playlisty přerostou přes hlavu
Mnoho lidí si vytváří playlisty podle nálady, ročního období, sportovní aktivity nebo konkrétní události. Časem tak vznikne směs názvů, která v seznamu působí chaoticky. Složky umožňují vytvořit si vlastní systém. Někdo si rozdělí hudbu podle aktivit (běh, posilovna, soustředění), jiný podle žánrů nebo třeba podle roku vzniku. Praktické je, že iOS 26 dovoluje vkládat složky do dalších složek. Struktura tak může být jednoduchá, nebo naopak velmi detailní. Výsledek? Místo dlouhého rolování stačí otevřít konkrétní složku a vše je přehledně pohromadě.
Jak vytvořit novou složku
Postup je jednoduchý a zvládnete ho během několika vteřin:
- Otevřete aplikaci Hudba.
- Přejděte do sekce Playlisty.
- V horní části obrazovky klepněte na ikonu +.
- Zvolte možnost Vytvořit novou složku.
- Zadejte název a potvrďte tlačítkem Vytvořit.
Hotovo. Do vytvořené složky pak stačí přesunout vybrané playlisty. Přesun probíhá podobně jako jejich běžná správa – dlouhým podržením nebo přes nabídku úprav.
Praktické využití v každodenním poslechu
Složky dávají největší smysl ve chvíli, kdy hudbu používáte cíleně. Například zvlášť pro práci, zvlášť pro sport a zvlášť pro večerní klid.
Zajímavé je, že díky této funkci začne člověk víc přemýšlet o tom, jak vlastně hudbu poslouchá. Místo náhodného výběru se vytvoří jasnější struktura – a tím pádem i rychlejší přístup k tomu, co právě potřebujete.
Malá změna, velký rozdíl
Na papíře jde o drobnost. V praxi ale složky výrazně zvyšují přehlednost celé knihovny. Apple Music se tím posouvá blíž k tomu, aby byla nejen streamovací službou, ale i skutečně organizovaným osobním hudebním archivem.
Pokud máte v Hudbě víc než pár playlistů, stojí za to si složky nastavit hned. Zabere to pár minut a rozdíl v orientaci je znatelný prakticky okamžitě.