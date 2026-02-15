Praktické tipy v iOS 26, které se zaručeně vyplatí znát

Připnutá hudba v Apple Music
V Apple Music lze u alba nebo skladby otevřít nabídku tří teček (…) a zvolit Připnout. Takto označený obsah se přesune úplně nahoru do záložky Knihovna. V praxi to znamená, že oblíbený playlist nebo aktuálně rozposlouchané album nemusíte pokaždé hledat mezi desítkami položek. Stačí otevřít knihovnu a je hned po ruce. Pokud si zároveň zapnete automatické stahování, hudba zůstane dostupná i bez internetu – což se hodí hlavně na cestách nebo v místech se slabým signálem.
Fotogalerie
Více možností v aplikaci Zprávy
Zprávy v iOS 26 a novějším nabízejí několik praktických funkcí, které se snadno přehlédnou:
- Přes tlačítko + lze vytvořit anketu, což usnadní rozhodování ve skupinových chatech.
- Klepnutím na avatar kontaktu je možné upravit vzhled konverzace, například přidáním animovaného pozadí.
- Nově lze označit pouze část zprávy a zkopírovat jen vybraný úsek textu, což je praktické při práci s delšími odpověďmi.
Fotogalerie #2
Překlady přímo v komunikaci
Integrovaný překladač je možné využít i přímo v komunikaci. V Nastavení → Aplikace → Přeložit si stačí stáhnout potřebné jazyky a následně lze překlad využívat v aplikacích Telefon i Zprávy. Funkce pracuje mezi dvěma zvolenými jazyky a hodí se pro rychlé porozumění nebo jednoduchou domluvu. Apple navíc umožňuje překládat i texty skladeb v Apple Music, což se hodí u zahraniční hudby.
Fotogalerie #3
Čistší mluvené slovo v Apple Podcastech
V aplikaci Podcasty lze aktivovat funkci Zvýraznit dialogy, která zesílí mluvené slovo a potlačí ruchy na pozadí. Výsledkem je srozumitelnější poslech – například při chůzi po rušné ulici nebo v autě. Mně osobně se ale líbí i jemnější práce s rychlostí přehrávání. Nejde jen o skokové hodnoty, ale o přesnější nastavení tempa. Každý si tak může přizpůsobit rychlost podle toho, zda chce šetřit čas, nebo si obsah vychutnat pomaleji.
Fotogalerie #4
Klidnější vzhled díky omezení průhlednosti
Pokud vám výraznější vizuální efekty nevyhovují, lze je omezit. V Nastavení → Zpřístupnění → Displej a velikost textu aktivujte volbu Snížit průhlednost. Rozhraní pak působí čistěji a kontrastněji. Texty i tlačítka jsou lépe čitelné, zejména při použití výraznější tapety.