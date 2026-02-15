Zavřít reklamu

Praktické tipy v iOS 26, které se zaručeně vyplatí znát

Připnutá hudba v Apple Music

V Apple Music lze u alba nebo skladby otevřít nabídku tří teček (…) a zvolit Připnout. Takto označený obsah se přesune úplně nahoru do záložky Knihovna. V praxi to znamená, že oblíbený playlist nebo aktuálně rozposlouchané album nemusíte pokaždé hledat mezi desítkami položek. Stačí otevřít knihovnu a je hned po ruce. Pokud si zároveň zapnete automatické stahování, hudba zůstane dostupná i bez internetu – což se hodí hlavně na cestách nebo v místech se slabým signálem.

Více možností v aplikaci Zprávy

Zprávy v iOS 26 a novějším nabízejí několik praktických funkcí, které se snadno přehlédnou:

  • Přes tlačítko + lze vytvořit anketu, což usnadní rozhodování ve skupinových chatech.
  • Klepnutím na avatar kontaktu je možné upravit vzhled konverzace, například přidáním animovaného pozadí.
  • Nově lze označit pouze část zprávy a zkopírovat jen vybraný úsek textu, což je praktické při práci s delšími odpověďmi.
Překlady přímo v komunikaci

Integrovaný překladač je možné využít i přímo v komunikaci. V Nastavení → Aplikace → Přeložit si stačí stáhnout potřebné jazyky a následně lze překlad využívat v aplikacích Telefon i Zprávy. Funkce pracuje mezi dvěma zvolenými jazyky a hodí se pro rychlé porozumění nebo jednoduchou domluvu. Apple navíc umožňuje překládat i texty skladeb v Apple Music, což se hodí u zahraniční hudby.

Čistší mluvené slovo v Apple Podcastech

V aplikaci Podcasty lze aktivovat funkci Zvýraznit dialogy, která zesílí mluvené slovo a potlačí ruchy na pozadí. Výsledkem je srozumitelnější poslech – například při chůzi po rušné ulici nebo v autě. Mně osobně se ale líbí i jemnější práce s rychlostí přehrávání. Nejde jen o skokové hodnoty, ale o přesnější nastavení tempa. Každý si tak může přizpůsobit rychlost podle toho, zda chce šetřit čas, nebo si obsah vychutnat pomaleji.

Klidnější vzhled díky omezení průhlednosti

Pokud vám výraznější vizuální efekty nevyhovují, lze je omezit. V Nastavení → Zpřístupnění → Displej a velikost textu aktivujte volbu Snížit průhlednost. Rozhraní pak působí čistěji a kontrastněji. Texty i tlačítka jsou lépe čitelné, zejména při použití výraznější tapety.

