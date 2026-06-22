Budoucnost programování je tady. Apple ukázal, jak z pouhých pár promptů stvořit celou aplikaci

Letošní vývojářská konference WWDC26, která se odehrála v naplněném Divadle Steva Jobse, přinesla celou řadu fascinujících novinek z oblasti umělé inteligence. Apple se však rozhodl jít ještě dál a pro širokou veřejnost i komunitu tvůrců nyní sdílel kompletní záznam speciální devadesátiminutové přednášky zaměřené na praktické propojení Apple Intelligence s vývojářským nástrojem Xcode. Ačkoliv se video logicky noří do hlubších technických detailů, nabízí naprosto úchvatný pohled na to, jakým způsobem budou vznikat aplikace pro naše iPhony a Macy v nejbližších letech.
Aplikace hotová za dvacet minut
Nepochybně nejzajímavější pasáží celého záznamu je zhruba dvacetiminutový blok, ve kterém inženýři předvedli sílu nového vývojářského prostředí Xcode 27. Z pouhého jednoho úvodního textového promptu a několika málo navazujících příkazů dokázal systém na zelené louce vybudovat kompletní funkční aplikaci pro sledování konferenčních visaček. Výsledný software přitom nebyl žádným primitivním textovým seznamem. AI do něj dokázala implementovat pokročilé 3D animace, holografické efekty a plnohodnotné propojení s funkcemi vizuální inteligence. Celý proces navíc ukázal, jak umělá inteligence ještě před samotným psaním kódu klade vývojáři doplňující dotazy a dopředu si celý projekt sama kompletně naplánuje a rozvrhne.
Přednáška se detailně věnuje také tomu, jak mohou tvůrci třetích stran své stávající programy snadno provázat s novou generací hlasové asistentky Siri AI. Apple k tomu poskytuje zcela nové frameworky a rozhraní API, jež umožňují lokální provoz složitých modelů s obrovským výpočetním výkonem. Absolutním vrcholem celé prezentace se stalo praktické demo, při kterém inženýři nechali běžet gigantický model Kimi s jedním bilionem parametrů čistě lokálně v rozhraní LM Studio. Celý tento proces přitom poháněla čtveřice propojených počítačů Mac Studio využívajících extrémně rychlou technologii přenosu dat Thunderbolt s nízkou latencí, kterou Apple přinesl v nedávné aktualizaci systému macOS Tahoe.
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Co to znamená pro běžného uživatele
Pro koncové uživatele v našich končinách je tento posun nesmírně důležitý, i když se samotná Apple Intelligence v zemích Evropské unie stále potýká s legislativními odklady a omezeními. Ukazuje to totiž, že i bez přímého přístupu k jablečnému cloudu budou moci vývojáři díky novým lokálním nástrojům drasticky zrychlit a zlevnit vývoj softwaru. Nové aplikace pro iOS i macOS budou brzy daleko chytřejší, vizuálně propracovanější a schopné reagovat na kontext mnohem lépe než kdykoliv předtím. Zveřejněné video je jasným důkazem, že se programování mění z úmorného psaní řádků kódu na kreativní dialog mezi člověkem a strojem.