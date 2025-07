Je tohle budoucnost Xcode? Apple odhalil neobvyklý, ale nadějný AI model pro generování kódu

Apple se sice v oblasti umělé inteligence drží spíš při zemi, co se marketingového humbuku týče, ale o to víc překvapí, když něco opravdu vypustí do světa. A přesně to se stalo teď – vývojáři z Cupertina zveřejnili nový open-source model pro generování kódu s názvem DiffuCode-7B-cpGRPO, který je vše, jen ne obyčejný.

Zatímco většina dnešních modelů generuje kód krok za krokem, doslova slovo po slovu, Apple na to jde úplně jinak. Jeho nový model využívá tzv. difuzní přístup, tedy metodu, která připomíná generování obrázků pomocí modelů typu Stable Diffusion. Jinými slovy – místo aby kód vznikal postupně zleva doprava, Apple nechá model vytvořit něco „nahodilého“ a pak to opakovaně vylepšuje, dokud nevznikne konzistentní výstup. Výsledek? Rychlejší a často i přesnější generování, které působí víc jako výsledek celistvého myšlení než slepého skládání slov.

Model sice vychází z Qwen 2.5–7B od Alibaby, ale Apple si ho pečlivě přeučil a upravil tak, aby zvládal generování kódu opravdu na úrovni. Nechybí ani vlastní technika coupled-GRPO, která zlepšuje kvalitu při nižší výpočetní náročnosti – model tedy potřebuje méně průchodů, aby se dobrál dobrého výsledku. Výkonově si navíc oproti předchozím verzím polepšil o slušných 4,4 %, což v tomto světě rozhodně není málo.

Ačkoliv je model zaměřený na generování kódu, umí také plynule přepínat mezi klasickým autoregresivním režimem a difuzním přístupem – stačí změnit hodnotu tzv. „teploty“ generování. To znamená, že vývojáři si mohou sami rozhodnout, jestli chtějí přesnost, rychlost nebo kreativitu. A právě v tomhle flexibilním přístupu se možná skrývá největší kouzlo celé věci.

Samozřejmě, zatím nejde o přímou konkurenci pro uzavřené modely typu GPT-4 nebo Gemini, ale Apple se jim nebezpečně přibližuje – a hlavně ukazuje, že má vlastní vizi toho, jak by generativní AI měla fungovat. Navíc je tento model open-source, takže se do něj může pustit kdokoliv a stavět na něm dál.

I když to Apple neřekl nahlas, klidně se může stát, že DiffuCode je předzvěstí nové éry Xcode – s integrovanou AI, která vývojářům opravdu pomůže, a ne jen zdržuje. A že k tomu Apple směřuje, už nějakou dobu naznačují jak akvizice, tak nové frameworky v iOS 18.