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Apple se pustil do boje s americkým výrobcem čipů. Ve hře jsou levnější iPhony i geopolitika

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Mezi Applem a americkým výrobcem paměťových čipů Micron se rozhořel nečekaně ostrý spor, který už řeší i administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem je snaha Applu získat povolení používat paměťové čipy od čínských výrobců, což by mohlo zmírnit dopady prudkého zdražování komponent a pomoci udržet ceny iPhonů na uzdě. Micron je ale zásadně proti a varuje před bezpečnostními i ekonomickými důsledky. 

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Podle informací deníku The Wall Street Journal Apple lobbuje za možnost využívat paměti od čínských společností ChangXin Memory Technologies (CXMT) a Yangtze Memory Technologies (YMTC), a to především pro zařízení prodávaná mimo Spojené státy. Firma argumentuje tím, že současná situace na trhu s paměťmi je kvůli obrovské poptávce po AI serverech dlouhodobě neudržitelná a výrazně zvyšuje výrobní náklady. 

Micron varuje před posílením Číny

Micron, který je jediným velkým americkým výrobcem paměťových čipů DRAM, se proti návrhu ostře vymezil. Tvrdí, že otevření dveří čínským dodavatelům by mohlo poškodit domácí polovodičový průmysl a ještě více posílit čínské firmy, které Spojené státy dlouhodobě považují za bezpečnostní riziko. Především společnost YMTC už figuruje na americkém seznamu obchodně omezených firem a podobná opatření mohou v budoucnu dopadnout i na CXMT. 

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Apple chce zabránit dalšímu zdražování

Apple se podle dostupných informací snaží především rozšířit počet dodavatelů pamětí. V posledních měsících totiž jejich ceny výrazně rostou kvůli enormní poptávce ze strany provozovatelů AI datacenter. Právě paměťové čipy patří mezi komponenty, jejichž zdražení může citelně ovlivnit výslednou cenu budoucích iPhonů, iPadů i Maců. 

Celá situace navíc přichází jen krátce poté, co Tim Cook připustil, že Apple kvůli rostoucím cenám pamětí zvažuje úpravu cen některých svých produktů. Spor s Micronem tak dobře ukazuje, jak velký tlak dnes na výrobce elektroniky vytváří boom umělé inteligence.

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Rozhodnutí může ovlivnit celý trh

Trumpova administrativa se nyní ocitla mezi dvěma silnými hráči. Na jedné straně stojí Apple, který chce snížit náklady a zajistit stabilnější dodávky pamětí. Na druhé Micron, jenž varuje před oslabením americké výroby čipů a posílením čínské konkurence. Výsledek tohoto sporu může ovlivnit nejen budoucí ceny iPhonů, ale také podobu globálního trhu s paměťovými čipy na několik dalších let. 

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Zdroj
Diskuze
iPhone

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