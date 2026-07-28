Přišli o bitcoiny za téměř dva miliony dolarů, kvůli falešné aplikaci nyní žalují Apple

Apple čelí u federálního soudu v Kalifornii nové žalobě ze strany tří nespokojených zákazníků. Ti tvrdí, že kvůli přítomnosti podvodné aplikace v App Store přišli dohromady o kryptoměny v hodnotě 1,8 milionu dolarů. Žalobci viní technologického giganta z toho, že selhal při kontrole schvalovaného softwaru a porušil kalifornské zákony na ochranu spotřebitelů, přestože svou softwarovou platformu dlouhodobě prezentuje jako naprosto bezpečné a prověřené místo pro stahování obsahu.
Jádrem celého sporu je falešná verze populární kryptoměnové peněženky Sparrow Wallet. Originální software je k dispozici výhradně pro stolní počítače se systémy Windows, macOS a Linux a oficiální mobilní verze vůbec neexistuje. Podvodníkům se tak podařilo do App Storu propašovat na první pohled věrnou kopii. Poškození uživatelé si aplikaci stáhli v domnění, že jde o legitimní nástroj. Až poté zjistili, že jejich účty byly zcela vybíleny a bitcoiny v hodnotách 875 tisíc, 840 tisíc a 120 tisíc dolarů nenávratně zmizely v soukromých peněženkách útočníků. K těmto rozsáhlým krádežím mělo docházet v období od května do srpna roku 2025.
Žaloba navíc poukazuje na velmi vlažný přístup samotného Applu. I přes opakovaná hlášení samotných obětí společnost údajně nepodnikla adekvátní kroky a další kopie falešných peněženek se v obchodě objevovaly i nadále. Své neblahé zkušenosti s pomalou reakcí schvalovacího týmu potvrdil i skutečný tvůrce peněženky Sparrow Wallet Craig Raw. Ten se v minulosti dokonce pokusil ochránit uživatele tím, že do App Storu nahrál prázdnou informační aplikaci, která obsahovala pouze snímky obrazovky varující lidi před falešnými kopiemi. Apple mu však paradoxně za tento krok dočasně zablokoval vývojářský účet s odůvodněním, že jde o nepoctivou aktivitu, a toto rozhodnutí zvrátil až po nátlaku komunity.
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Okradení uživatelé nyní u soudu požadují plnou náhradu škody a navrácení všech ztracených finančních prostředků. Celý případ tak vrhá nepříjemný stín na proklamované schvalovací procesy Applu a otevírá palčivou otázku, nakolik se mohou uživatelé spolehnout na bezpečnost garantovanou jablečným ekosystémem.