App Store zaplavují nové aplikace. Za půl roku jich přibylo téměř tolik jako za celý loňský rok

Zdá se, že nástup umělé inteligence začíná výrazně měnit i podobu App Storu. Podle nejnovější analýzy společnosti Appfigures totiž do obchodu Applu zamířilo během první poloviny letošního roku téměř tolik nových aplikací jako za celý rok 2025. Hlavním důvodem je především stále jednodušší vývoj aplikací s pomocí AI nástrojů, které umožňují vytvářet software i lidem bez hlubokých programátorských znalostí.
Od ledna do června letošního roku bylo do App Storu přidáno přibližně 775 tisíc nových aplikací. Za celý loňský rok jich přitom přibylo zhruba 851 tisíc. Pokud bude současné tempo pokračovat, mohl by letošní rok skončit s rekordním počtem nových aplikací, který výrazně překoná dosavadní statistiky.
Pamatujete ještě na App Store z iOS 10?
Na první pohled by se mohlo zdát, že jde pro uživatele o skvělou zprávu. Větší nabídka aplikací totiž znamená více možností výběru. Realita ale nemusí být tak jednoznačná. Vývoj pomocí AI totiž vede i k tomu, že vzniká obrovské množství velmi podobných aplikací, které se od sebe liší jen drobnými detaily. Často jde navíc o projekty vytvořené během několika hodin s minimální přidanou hodnotou. Apple si tohoto trendu dobře všímá. Už na letošní konferenci WWDC proto oznámil zpřísnění pravidel pro schvalování aplikací. Nově mají větší šanci na zamítnutí projekty, které nepřinášejí žádnou skutečnou hodnotu nebo jsou jen kopií jiných aplikací. Cílem je zabránit tomu, aby se App Store zaplnil tisíci téměř identických AI aplikací.
Zajímavé je, že zatímco počet nových aplikací raketově roste, počet jejich stažení zůstává téměř beze změny. Podle Appfigures se meziročně zvýšil jen přibližně o dvě procenta. To naznačuje, že konkurence mezi vývojáři je stále tvrdší a prosadit novou aplikaci je čím dál složitější.
Je tak dost dobře možné, že jsme právě svědky začátku nové éry App Storu. Umělá inteligence sice výrazně usnadňuje vývoj aplikací, zároveň ale přináší úplně nové výzvy pro Apple i samotné uživatele. Pokud totiž bude počet nových aplikací růst současným tempem, bude stále důležitější oddělit kvalitní software od záplavy rychle vytvořených AI projektů. S trochou nadsázky se mi však chce říci, že je velkou otázkou, nakolik vlastně větší výběr aplikací potřebujeme. Přijde mi totiž, že si valná většina světa ve výsledku vystačí s pár základními aplikacemi, na které je naučená už dlouhé roky, a nic dalšího už díky tomu vyhledávat nepotřebuje.