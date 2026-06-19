Apple přiznal něco, co vás nepotěší. App Store si pamatuje doslova každé vaše klepnutí

Apple si dlouhé roky buduje pověst společnosti, která staví soukromí svých uživatelů na první místo. Právě proto nyní budí pozornost nové zjištění bezpečnostních výzkumníků, podle kterého App Store zaznamenává prakticky každou interakci, kterou v něm provedete. Důvodem mají být nové personalizované doporučení aplikací, které Apple představil v rámci letošních systémů.
Na problém upozornili výzkumníci ze společnosti Mysk. Podle nich Apple v App Storu sleduje jednotlivá klepnutí, vyhledávání i další chování uživatelů, aby mohl lépe vyhodnocovat jejich zájmy a následně jim doporučovat relevantní aplikace prostřednictvím nové funkce Personalized Collections. Ta byla představena během WWDC 2026 jako další způsob, jak mohou vývojáři dostat své aplikace k novým uživatelům.
Takto vypadal App Store z iOS 10
Výzkumníci tvrdí, že z nasbíraných dat lze vyčíst například to, jaké aplikace si prohlížíte, na co klikáte nebo jakým způsobem se v obchodě pohybujete. Dokonce naznačují, že z těchto údajů lze odvozovat i rychlost psaní uživatele. Data se podle nich objevují také v exportu osobních údajů, který si mohou uživatelé vyžádat prostřednictvím nástrojů pro ochranu soukromí Applu. Právě zde se začíná rozjíždět debata o tom, zda by podobná forma personalizace neměla být dobrovolná a aktivovaná pouze se souhlasem uživatele. Kritici upozorňují na to, že Apple funkci nasadil automaticky, zatímco zastánci argumentují tím, že personalizovaná doporučení mohou výrazně usnadnit objevování nových aplikací a her.
Zatím není jasné, zda Apple v reakci na kritiku přidá možnost tuto formu sledování vypnout. Jisté však je, že téma ochrany soukromí bude kolem nových funkcí App Storu v následujících týdnech ještě velmi rezonovat. A to o to více, že právě Apple bývá často dáván za vzor toho, jak by měla ochrana uživatelských dat vypadat.