Koupená hra vám nepatří. Evropská unie zasadila milionům hráčů tvrdou ránu

Miliony hráčů po celé Evropě doufaly, že se konečně podaří vyřešit problém, který herní průmysl trápí už roky, avšak jak se nyní ukázalo, doufali marně. Petice, která měla přimět evropské zákonodárce řešit situaci, kdy si koupíte hru, ale po vypnutí serverů ze strany vydavatele se z ní stane v podstatě nepoužitelný kus softwaru, totiž narazila. Evropská komise nyní dala jasně najevo, že povinnou ochranu hráčů v této oblasti zavádět nehodlá.
Celá debata se rozjela především kolem iniciativy Stop Killing Games, která vznikla po kontroverzním ukončení hry The Crew od společnosti Ubisoft. Ta po vypnutí serverů přestala fungovat i lidem, kteří si ji dříve koupili. Petice následně získala více než 1,2 milionu ověřených podpisů a dostala se až na stůl Evropské komise. Mnozí proto očekávali, že Evropská unie přijde s legislativou, která by vydavatelům nařídila zajistit alespoň základní funkčnost her i po ukončení jejich podpory.
Evropská komise však nyní oznámila, že takový krok není podle současného evropského práva možný. Hlavní překážkou mají být autorská práva a další formy ochrany duševního vlastnictví, které držitelům práv dávají výhradní kontrolu nad jejich díly. To ale neznamená, že Brusel nechce dělat vůbec nic. Místo nové legislativy chce spolupracovat s herním průmyslem na vytvoření dobrovolného kodexu chování, který by měl stanovit pravidla pro ukončování podpory her. Současně chce více informovat spotřebitele o jejich současných právech a možnostech ochrany. První výsledky těchto aktivit by měly být představeny ještě letos.
Organizátoři kampaně Stop Killing Games jsou pochopitelně zklamaní, nicméně projekt zatím rozhodně nekončí. Jeho zakladatel Ross Scott upozornil, že iniciativa už získala podporu části europoslanců a snahy o změnu legislativy budou pokračovat i jinými cestami. Zároveň se podobné návrhy začínají objevovat i mimo Evropu. Například v Kalifornii už prošel prvním hlasováním zákon, který by mohl vydavatele přinutit zajistit hráčům přístup ke hrám i po ukončení oficiální podpory.
Celá kauza přitom otevírá mnohem širší otázku. Když si dnes koupíte digitální hru, skutečně ji vlastníte, nebo si pouze pronajímáte přístup k ní na dobu neurčitou? Právě kolem této otázky se bude v následujících letech zřejmě točit stále více sporů nejen v herním průmyslu, ale i v celém světě digitálního obsahu. A je to dobře. V minulosti mě totiž podobně zklamalo třeba ukončení hry Anthem, která sice z recenzí nevycházela úplně dobře, osobně mě však některými mechanikami bavila. Snad se tedy do budoucna povede podobné patálie vyřešit.