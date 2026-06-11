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Geniální nápad, ale v EU máme smůlu. Apple do iPhone přidal funkci, která navždy změní placení v obchodech

Vše o Apple
J. Jiří Filip
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Apple v iOS 27 nepřidal jen velké novinky typu Siri AI nebo vylepšení FaceTime. Součástí systému je také jedna nenápadná funkce, která má potenciál výrazně zjednodušit nakupování v kamenných obchodech, na trzích nebo různých akcích. Jmenuje se Tap to Share a funguje přes NFC, tedy stejnou technologii, kterou dnes využívá například Apple Pay.

Princip je přitom velmi jednoduchý. Pokud obchodník používá funkci Tap to Pay na iPhonu, bude možné pouhým přiložením vlastního iPhonu sdílet potřebné informace bez nutnosti cokoliv vyplňovat ručně. Systém dokáže předat například kontaktní údaje, e-mailovou adresu pro zaslání účtenky, doručovací adresu nebo věrnostní kartu. Celý proces má proběhnout během několika sekund jediným přiložením zařízení k sobě.

iOS 27 Introduces New Tap to Share Feature

Apple chce odstranit zbytečné vyplňování údajů

Každý, kdo někdy nakupoval u menšího obchodníka nebo na farmářském trhu, pravděpodobně zná situaci, kdy je potřeba diktovat e-mail, vyplňovat adresu nebo se registrovat do věrnostního programu. Právě takové situace chce Apple novou funkcí zjednodušit.

Tap to Share je navíc přímo navázáno na ekosystém Applu. Během nákupu tak bude možné nejen sdílet údaje, ale také zobrazit nákupní košík, přidat si digitální průkazku do Apple Wallet a následně rovnou zaplatit přes Apple Pay. Apple se tak snaží celý proces od výběru zboží až po zaplacení spojit do jednoho plynulého zážitku.

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iOS 27 with Siri AI iOS 27 Siri AI
Siri AI on iOS 27
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New Siri AI for iOS and macOS Siri AI
Apple Siri AI
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Evropané mají opět smůlu

Stejně jako u některých dalších novinek představených v rámci iOS 27 má však funkce jeden podstatný háček. Apple potvrdil, že Tap to Share nebude při spuštění dostupné v zemích Evropského hospodářského prostoru, tedy včetně všech států Evropské unie. Firma zatím nevysvětlila důvod tohoto omezení ani neprozradila, kdy by mohla být funkce v Evropě zpřístupněna.

To znamená, že zatímco uživatelé v USA a dalších podporovaných regionech budou moci novinku využívat prakticky okamžitě, čeští a další evropští uživatelé si budou muset počkat. A bohužel nejde o jedinou funkci, která se Evropě vyhne. Podobný osud letos potkal například i novou Siri AI, jejíž spuštění v EU Apple rovněž odložil.

Pro používání Tap to Share bude navíc potřeba alespoň iPhone 12 nebo novější model. Pokud se tedy funkce časem dostane i do Evropy, starší zařízení ji podporovat nebudou.

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