iOS 27 skrývá desítky drobných novinek. Některé vám změní každodenní používání iPhonu

Během úvodní keynote na WWDC 2026 Apple věnoval nejvíce prostoru nové Siri, Apple Intelligence a přepracovanému vzhledu systému. iOS 27 ale přináší i desítky menších změn, které se do prezentace nevešly, přesto mohou mít pro běžné uživatele možná ještě větší význam. Některé z nich řeší dlouholeté nedostatky, jiné zase zpříjemňují každodenní používání iPhonu.
Jedno telefonní číslo pro dva iPhony
Jednou z nejzajímavějších novinek je možnost používat stejné telefonní číslo na dvou iPhonech. Apple uvádí, že uživatelé budou moci mezi dvěma zařízeními přepínat podle potřeby, aniž by museli řešit druhou SIM kartu nebo přesměrování hovorů.
Přesný způsob fungování zatím Apple neupřesnil, ale mohlo by jít o řešení podobné tomu, jak dnes sdílejí telefonní číslo iPhone a Apple Watch. Funkce by mohla být ideální například pro majitele budoucího skládacího iPhonu, kteří by chtěli zároveň používat i klasický model, třeba iPhone 18 Pro. Není však vyloučeno, že bude vyžadovat podporu mobilních operátorů.
FaceTime využije obě kamery najednou
Další novinkou v iOS 27 je podpora duální kamery ve FaceTimu. Zdá se, že během videohovoru bude možné současně využívat přední i zadní fotoaparát. Druhá strana tak uvidí nejen vás, ale i to, co právě ukazujete kolem sebe. Taková funkce může být užitečná při prezentacích, technické podpoře, online výuce nebo třeba při sdílení zážitků z cest.
Konec příliš hlasitých budíků
Jedna z nejžádanějších změn přichází do nastavení zvuku. Budíky už nebudou svázané s hlasitostí vyzvánění. V Nastavení > Zvuky a haptika bude možné odděleně nastavit hlasitost budíků, časovačů, upozornění a systémových zvuků. Konečně tak nebude hrozit, že si večer ztlumíte vyzvánění a ráno vás probudí budík hlasitý jako startující letadlo – nebo naopak vůbec.
Takto vypadá česká vývojářská betaverze iOS 27 na screenshotech
AirDrop a AirPlay budou rychlejší
Apple zapracoval také na výkonu bezdrátových funkcí. Přenosy přes AirDrop jsou rychlejší a iPhone navíc dokáže svižněji vyhledávat zařízení v okolí. Zrychlení se dočkal také AirPlay. Odesílání obsahu do HomePodu nebo Apple TV má být citelně plynulejší díky optimalizacím na úrovni systému.
Kreslení přímo ve Zprávách
Aplikace Zprávy dostává novou kreslicí plochu. Uživatelé budou moci ručně psát vzkazy nebo kreslit obrázky pomocí stejných nástrojů, které znají z Poznámek nebo anotací fotografií. Jde o drobnost, která ale může zpříjemnit komunikaci – ať už při posílání přání, vysvětlování nápadů nebo dětských obrázků.
Obří widgety přes celou obrazovku
Domovská obrazovka nabídne novou velikost widgetů. Takzvané extra velké widgety dokážou zabrat celou stránku a zobrazit výrazně více informací. Kalendář tak může ukázat celý přehled dne, počasí detailnější předpověď a připomínky více úkolů najednou.
Sdílená alba s datem expirace
Apple myslí i na pořádek ve Fotkách. Sdíleným albům bude možné nastavit datum automatického ukončení. Alba z jednorázových akcí, jako jsou svatby, oslavy nebo dovolené, tak nebudou existovat navždy a po uplynutí zvoleného období se automaticky uzavřou.
Poznámky rozumí Markdownu
Potěšeni budou i pokročilejší uživatelé. Aplikace Poznámky nově podporuje kopírování a vkládání textu ve formátu Markdown. Pokud si zapisujete poznámky pro blog, web nebo dokumentaci, odpadne část zdlouhavého formátování.
Z videa vytvoříte fotografii
Ve Fotkách přibyla možnost uložit libovolný snímek z videa jako samostatnou fotografii. Stačí zastavit video v požadovaném okamžiku a uložit konkrétní záběr bez nutnosti pořizovat screenshot.
Chytřejší Počasí
Aplikace Počasí získává novou sekci Přehledy, která nabídne nejdůležitější informace na první pohled. Přepracované jsou také hodinové a desetidenní předpovědi s důrazem na srážky a rychlost větru.
Další drobná vylepšení
Výčet novinek tím ale nekončí. iOS 27 přináší také:
- rychlejší načítání zpráv v Mailu,
- úspornější fungování Safari,
- podrobnější informace o stavu baterie,
- plynulejší posouvání v Knihovně aplikací,
- rychlejší odemykání iPhonu,
- nové přechody AutoMix v Apple Music,
- rychlejší párování HomeKit příslušenství,
- svižnější načítání úvodní stránky Safari,
- přesnější historii navštívených míst v Mapách,
- lepší synchronizaci Zpráv mezi zařízeními,
- úspornější Osobní hotspot na zařízeních s čipem N1,
- automatické opakované odeslání neúspěšně doručených zpráv,
- vylepšenou správu spotřeby Bluetooth,
- podporu změn časových pásem v režimu Spánek,
- přesnější počítání nepřečtených zpráv v Mailu.
Právě tyto drobné úpravy často rozhodují o tom, jak příjemně se systém používá každý den. A přestože se o nich během keynote téměř nemluvilo, mohou být pro mnoho uživatelů jedním z hlavních důvodů, proč se na iOS 27 těšit.
Jen tu mám vcelku nepříjemný bug s mizející klávesnicí. Existuje sice workaround ve smyslu ukončení app nebo skenování textu a následného ukončení, ale snad to brzy opraví.