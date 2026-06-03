Máte iPhone a Android? Sdílení souborů mezi nimi je nyní výrazně jednodušší

Funkce Quick Share, která slouží jako ekvivalent jablečného AirDropu a od listopadu 2025 umožňuje přímé sdílení souborů mezi platformami Android a iOS, se rozšiřuje na celou řadu nových zařízení. Google oficiálně oznámil velkou expanzi na nejnovější smartphony předních světových výrobců. Majitelé vybraných iPhonů a Androidů tak mohou mezi sebou posílat fotky a dokumenty snadněji než kdy dříve.
Seznam podporovaných zařízení se rozrůstá
Mezi nově přidanými telefony najdeme vlajkové lodě i ohebné novinky. V táboře Samsungu získaly podporu řady Galaxy S26, starší S25 (včetně nového modelu Edge), řada S24 a skládačky Galaxy Z Flip6, Flip7, Fold6, Fold7 či Z TriFold. Google pochopitelně nezapomněl na své vlastní Pixely řady 9 a 10.
Zkrátka nepřišli ani ostatní výrobci, nově jsou kompatibilní například OnePlus 15, HONOR Magic V6, Xiaomi 17T Pro nebo vybrané prémiové modely od značek OPPO a Vivo. V nejbližších měsících se navíc počítá s příchodem na Motorolu Razr Fold 2026 či HONOR Magic8 Pro.
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Jak sdílení funguje v praxi?
Přenos souborů probíhá naprosto nativně. Při posílání z Androidu na iPhone stačí mít aktivovanou volbu pro sdílení s Apple zařízeními a na iPhonu povolit viditelnost AirDropu pro všechny na 10 minut. Opačný směr z iPhonu využívá klasické AirDrop rozhraní, kde se podporovaný Android prostě objeví v seznamu zařízení.
Skvělou zprávou je, že kromě iPhonů funguje tato výměna dat bezproblémově také s iPady a Macy. Pokud navíc vlastníte starší Android bez přímé podpory Quick Share, Google umožňuje vygenerovat speciální QR kód pro sdílení přes cloud. Osobně považuji toto propojení za naprostý triumf pro běžného uživatele a konec jedné otravné technologické éry. Škoda, že to nepřišlo dříve.