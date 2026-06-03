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Máte iPhone a Android? Sdílení souborů mezi nimi je nyní výrazně jednodušší

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
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Funkce Quick Share, která slouží jako ekvivalent jablečného AirDropu a od listopadu 2025 umožňuje přímé sdílení souborů mezi platformami Android a iOS, se rozšiřuje na celou řadu nových zařízení. Google oficiálně oznámil velkou expanzi na nejnovější smartphony předních světových výrobců. Majitelé vybraných iPhonů a Androidů tak mohou mezi sebou posílat fotky a dokumenty snadněji než kdy dříve.

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Seznam podporovaných zařízení se rozrůstá

Mezi nově přidanými telefony najdeme vlajkové lodě i ohebné novinky. V táboře Samsungu získaly podporu řady Galaxy S26, starší S25 (včetně nového modelu Edge), řada S24 a skládačky Galaxy Z Flip6, Flip7, Fold6, Fold7 či Z TriFold. Google pochopitelně nezapomněl na své vlastní Pixely řady 9 a 10.

Zkrátka nepřišli ani ostatní výrobci, nově jsou kompatibilní například OnePlus 15, HONOR Magic V6, Xiaomi 17T Pro nebo vybrané prémiové modely od značek OPPO a Vivo. V nejbližších měsících se navíc počítá s příchodem na Motorolu Razr Fold 2026 či HONOR Magic8 Pro.

iPhone 17e LsA 11 iPhone 17e LsA 11
iPhone 17e LsA 10 iPhone 17e LsA 10
iPhone 17e LsA 15 iPhone 17e LsA 15
iPhone 17e LsA 5 iPhone 17e LsA 5
iPhone 17e LsA 4 iPhone 17e LsA 4
iPhone 17e LsA 9 iPhone 17e LsA 9
iPhone 17e LsA 14 iPhone 17e LsA 14
iPhone 17e LsA 13 iPhone 17e LsA 13
iPhone 17e LsA 8 iPhone 17e LsA 8
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iPhone 17e LsA 7 iPhone 17e LsA 7
iPhone 17e LsA 12 iPhone 17e LsA 12
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Jak sdílení funguje v praxi?

Přenos souborů probíhá naprosto nativně. Při posílání z Androidu na iPhone stačí mít aktivovanou volbu pro sdílení s Apple zařízeními a na iPhonu povolit viditelnost AirDropu pro všechny na 10 minut. Opačný směr z iPhonu využívá klasické AirDrop rozhraní, kde se podporovaný Android prostě objeví v seznamu zařízení.

Skvělou zprávou je, že kromě iPhonů funguje tato výměna dat bezproblémově také s iPady a Macy. Pokud navíc vlastníte starší Android bez přímé podpory Quick Share, Google umožňuje vygenerovat speciální QR kód pro sdílení přes cloud. Osobně považuji toto propojení za naprostý triumf pro běžného uživatele a konec jedné otravné technologické éry. Škoda, že to nepřišlo dříve.

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