Zavřít reklamu

Samsung Galaxy S26 si nově rozumí s AirDropem z iPhonů a Maců

iPhone
J. Jiří Filip
0

Hranice mezi mobilními světy, konkrétně pak mezi operačním systémem iOS a Android se začínají pomalu bořit. Poté, co Apple v minulosti zavedl podporu stahování aplikací z internetu, totiž přichází další změna, která iOS přiblíží Androidu, byť tentokrát pochází „ze druhé strany barikády“. Samsung totiž oznámil, že jeho Quick Share nově dostane podporu pro AirDrop, což v praxi znamená, že majitelé Galaxy S26 budou moci bezdrátově sdílet soubory přímo s iPhony a Macy.

Novinka se začíná softwarově rozšiřovat už nyní v Jižní Koreji, přičemž do USA a dalších zemí dorazí ještě během tohoto týdne. Postupně se pak má rozšířit i do dalších regionů včetně Evropy, takže je jen otázkou času, kdy se této funkce dočkáme i u nás. Podpora je sice zatím exkluzivní pro modely Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra, přičemž pro aktivaci bude potřeba zapnout nový přepínač „Share with Apple devices“ v nastavení Quick Share, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná primárně o softwarovou záležitost, je poměrně pravděpodobné, že do budoucna dostane podporu AirDropu i více starších zařízení. 

Vstoupit do galerie

Zajímavé je, že Samsung v tomto směru není první, kdo se rozhodl „otevřít dveře“ směrem k Applu. Už loni v listopadu totiž Google oznámil podobnou kompatibilitu Quick Share s AirDropem u svých Pixelů, která byla nejprve dostupná jen pro Pixel 10, ale postupně se rozšířila i na řadu Pixel 9. Zdá se tedy, že tlak na jednodušší sdílení mezi platformami začíná sílit – tím spíš, když Apple proti celé záležitosti alespoň prozatím jakkoliv nezakročil. Při zavádění podpory AirDropu na straně Pixelů se totiž ve velkém spekulovalo nad tím, zda Apple softwarově nezasáhne a nevystaví funkci pomyslnou stopku. To se ale nestalo, což bylo dost možná impulzem pro Samsung a jeho zavedení toho samého řešení. 

Z uživatelského hlediska však můžeme ve výsledku jen a jen jásat. AirDrop je totiž dlouhodobě jednou z nejpohodlnějších funkcí v rámci Apple ekosystému, ale ve chvíli, kdy chcete rychle poslat fotku nebo video někomu s Androidem, narazíte. Pokud se tedy teď podaří tento „komunikační most“ skutečně dotáhnout, může jít o jednu z nejpraktičtějších změn posledních let, kterou ocení úplně každý, kdo nežije jen v jedné platformě. Já se s „nekompatibilitou“ v rámci svého okolí potýkám relativně často a jsem rád, že by se mohlo v tomto směru konečně blížit řešení. Protože ne pro všechny účely je využitelný WhatsApp. 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.