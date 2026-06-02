WWDC 2026 je za dveřmi! Apple láká fanoušky playlistem a novým videem

Apple dál rozdmýchává poprask okolo své vývojářské konference WWDC 2026. Jen několik dní před zahájením největší softwarové akce roku totiž spustil speciální hudební playlist, zveřejnil nové video „Get Ready“ a zároveň zpřístupnil stránku s živým přenosem úvodní keynote.
Na Apple Music se nově objevila playlistová kolekce nazvaná „WWDC26 Hello“, která má posluchače naladit na nadcházející konferenci. Apple navíc naznačil, že během celého týdne přidá další tematické playlisty, které budou provázet jednotlivé části akce.
Samotná WWDC 2026 odstartuje v pondělí 8. června v 19:00 našeho času tradiční úvodní keynote. Právě během ní Apple představí nové operační systémy iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 a visionOS 27. Očekává se přitom, že letošní ročník přinese jednu z největších designových proměn systémů za poslední roky.
Apple zároveň zveřejnil také nové video „Get Ready“, které je určeno především vývojářům. V něm připomíná, jak z konference vytěžit maximum, kde sledovat jednotlivé přednášky a jak využít všechny dostupné materiály. Stejně jako v předchozích letech budou veškeré přednášky, dokumentace i vývojářské zdroje dostupné zdarma online.
Ačkoliv se část programu uskuteční přímo v Apple Parku za účasti vybraných návštěvníků, hlavní část WWDC zůstává i letos online. Tento model Apple zavedl během pandemie v roce 2020 a vzhledem k jeho úspěchu u něj zůstal i v následujících letech. Pokud si nechcete nechat ujít představení nových systémů, keynote bude možné sledovat živě na webu Apple Events, v aplikaci Apple TV i prostřednictvím oficiálního kanálu Applu na YouTube.