Apple vydal iOS 26.5.1 s opravou nepříjemné chyby!

Očekávání se naplnila. Apple totiž před pár minutami vydal novou aktualizaci iOS 26.5.1 a přestože jde jen o drobný update, některým uživatelům může vyřešit velmi nepříjemný problém, který se týkal nabíjení jejich iPhonů.
Nová verze systému dorazila zhruba tři týdny po vydání iOS 26.5 a podle všeho je určena výhradně pro majitele iPhonů Air a celé řady iPhone 17. Aktualizaci lze stáhnout klasicky přes Nastavení, Obecné a Aktualizace softwaru.
Podle poznámek k vydání se Apple tentokrát zaměřil na opravu chyby, která mohla v určitých situacích znemožnit kabelové nabíjení zařízení. Problém se měl týkat malého počtu uživatelů a projevoval se zejména ve chvíli, kdy byla baterie telefonu téměř zcela vybitá. Právě tehdy mohl iPhone Air či některý z modelů iPhone 17 odmítnout nabíjení přes kabel, což pochopitelně nebyla zrovna příjemná situace.
Pokud tedy některý z těchto telefonů vlastníte, vyplatí se aktualizaci nainstalovat co nejdříve. Ačkoliv nejde o update přinášející nové funkce, řeší problém, který mohl v krajním případě uživatelům znemožnit telefon vůbec dobít.
Zároveň je zřejmé, že Apple už pomalu uzavírá kapitolu iOS 26. Veškerá pozornost se nyní upíná k vývojářské konferenci WWDC, která odstartuje 8. června a na které kalifornský gigant představí novou generaci systému iOS 27 spolu s dalšími softwarovými novinkami pro své zařízení.