Zavřít reklamu

Apple vydal iOS 26.5.1 s opravou nepříjemné chyby!

Vše o Apple
J. Jiří Filip
0

Očekávání se naplnila. Apple totiž před pár minutami vydal novou aktualizaci iOS 26.5.1 a přestože jde jen o drobný update, některým uživatelům může vyřešit velmi nepříjemný problém, který se týkal nabíjení jejich iPhonů.

Nová verze systému dorazila zhruba tři týdny po vydání iOS 26.5 a podle všeho je určena výhradně pro majitele iPhonů Air a celé řady iPhone 17. Aktualizaci lze stáhnout klasicky přes Nastavení, Obecné a Aktualizace softwaru.

iPhone Air vs iPhone 17 Pro iPhone Air vs iPhone 17 Pro
iPhone Air vs iPhone 17 Pro foto iPhone Air vs iPhone 17 Pro foto
iPhone Air vs iPhone 16 Pro iPhone Air vs iPhone 16 Pro
iPhone Air vs iPhone 16 Pro foto iPhone Air vs iPhone 16 Pro foto
iPhone Air vs iPhone 16 Plus iPhone Air vs iPhone 16 Plus
iPhone 17 vs iPhone Air iPhone 17 vs iPhone Air
iPhone 16 vs iPhone Air iPhone 16 vs iPhone Air
iPhone 16 Plus vs iPhone Air iPhone 16 Plus vs iPhone Air
Vstoupit do galerie

Podle poznámek k vydání se Apple tentokrát zaměřil na opravu chyby, která mohla v určitých situacích znemožnit kabelové nabíjení zařízení. Problém se měl týkat malého počtu uživatelů a projevoval se zejména ve chvíli, kdy byla baterie telefonu téměř zcela vybitá. Právě tehdy mohl iPhone Air či některý z modelů iPhone 17 odmítnout nabíjení přes kabel, což pochopitelně nebyla zrovna příjemná situace.

Mohlo by vás zajímat

Pokud tedy některý z těchto telefonů vlastníte, vyplatí se aktualizaci nainstalovat co nejdříve. Ačkoliv nejde o update přinášející nové funkce, řeší problém, který mohl v krajním případě uživatelům znemožnit telefon vůbec dobít.

Zároveň je zřejmé, že Apple už pomalu uzavírá kapitolu iOS 26. Veškerá pozornost se nyní upíná k vývojářské konferenci WWDC, která odstartuje 8. června a na které kalifornský gigant představí novou generaci systému iOS 27 spolu s dalšími softwarovými novinkami pro své zařízení.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze
iOS 26

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.