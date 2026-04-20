iOS 27 kompatibilita unikla na internet! Na tyto iPhone už jej nenainstalujete

Apple se chystá už 8. června na WWDC představit iOS 27 a ještě před oficiálním odhalením se začínají objevovat první zásadní úniky. A jeden z nich naznačuje, že letošní aktualizace nebude jen o nových funkcích, ale i o poměrně výrazném „úklidu“ starších zařízení. Podle čínského leakera Instant Digital má toti iOS 27 ukončit podporu hned pro čtyři modely iPhonu, které ještě letos běží na iOS 26.
iPhone 11 a druhý SE končí
Nový systém by měl podle leakera vyžadovat minimálně iPhone 12 a novější modely. V případě iPhonu SE pak až třetí generaci a výše. Pokud se informace potvrdí, ze seznamu podporovaných zařízení zmizí:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2. generace)
Pokud by Apple tento krok skutečně udělal, znamenalo by to druhý rok po sobě, kdy dochází k poměrně výraznému omezení podpory starších iPhonů. Loni se podobně loučila řada iPhone XS. Ve výsledku by tedy měla vypadat iOS 27 kompatibilita takto:
- Všechny iPhony z podzimu 2026
- iPhone 17 Pro (Max)
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 16e
- iPhone 16 a 16 Plus
- iPhone 16 Pro a 16 Pro Max
- iPhone 15 a 15 Plus
- iPhone 15 Pro a 15 Pro Max
- iPhone 14 a 14 Plus
- iPhone 14 Pro a 14 Pro Max
- iPhone 13 a 13 mini
- iPhone 13 Pro a 13 Pro Max
- iPhone 12 a 12 mini
- iPhone 12 Pro a 12 Pro Max
Fotogalerie
iOS 27 bude o optimalizaci
Ukončení podpory některých modelů iPhonů může být vzhledem k tomu, že se v souvislosti s iOS 27 doposud hovořilo primárně o optimalizacích a celkovém zlepšení „pod kapotou“ poměrně překvapivé. Na druhou stranu se ale sluší říci, že se počítá třeba i s výrazným zlepšením Siri, novými možnostmi Liquid Glass a také úpravách domovské obrazovky.
Právě Siri má projít zásadním přepracováním a stále více se mluví o hlubší integraci Apple Intelligence, tedy funkcí založených na umělé inteligenci.Ve výsledku je tedy možné, že právě tyto novinky budou z hlediska výkonu poměrně náročné, kvůli čemuž bude muset „zabít“ starší modely.
Důležitý detail, který se v podobných úniků často ztrácí, je pak fakt, že samotná kompatibilita s iOS 27 ještě neznamená plnou podporu všech funkcí. Apple už delší dobu rozděluje funkce podle výkonu zařízení. A podle dostupných informací budou nejpokročilejší AI funkce vyžadovat opět minimálně iPhone 15 Pro a novější. Jinými slovy, i když iOS 27 na některých iPhonech poběží, část novinek zůstane vyhrazená jen pro nejnovější modely.
Co to znamená v praxi
Pokud se tedy únik potvrdí, Apple opět posune hranici toho, co považuje za „aktuální“ iPhone. A pro uživatele řady iPhone 11 to bude definitivní signál, že se blíží čas na upgrade. Zároveň je ale potřeba dodat, že jde stále o neoficiální informace a Apple může do WWDC ještě cokoli změnit.