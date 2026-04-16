Applu unikly AI novinky z iOS 27! Čekají nás úžasné věci, které zásadně zlepší každodenní používání iPhone

Apple má s umělou inteligencí větší plány, než se na první pohled zdá. V kódu připravovaného iOS 27 se totiž objevily hned čtyři nové funkce spojené s Apple Intelligence, které naznačují, kam se bude iPhone v příštích letech posouvat. S informacemi přišel jako první portál MacRumors.
Velkou roli má hrát nepřekvapivě takzvaná Visual Intelligence, která by měla umět nově třeba naskenovat nutriční štítky potravin a rovnou je napojit na aplikaci Zdraví, což by ve výsledku zásadně posunulo komfort uživatelů, kteří dbají právě na striktní dodržování stravy. Zajímavě působí i možnost přidávání telefonních čísel nebo adres z reálného světa přímo do kontaktů, což je též funkce, která dává v rámci ekosystému překvapivě velký smysl. Představte si třeba situaci, kdy sháníte firmu na řešení klimatizace, jdete po ulici a potkáte auto, na kterém je telefonní číslo a kontakt na podobnou firmu. Vám pak bude už jen stačit namířit telefon na dané auto a o vše ostatní už se postará AI.
Apple ale nezůstává jen u fotoaparátu a práce s obrazem. Do hry se má zapojit i Peněženka, která by nově zvládla vytvářet digitální karty a vstupenky na základě jejich naskenování, což je oblast, kde dnes Apple trochu tápe. Ne každý lístek je totiž k dispozici i ve verzi pro Apple Wallet, což je docela škoda. Novinka z dílny Applu by však měla tuto věc konečně vyřešit. Stranou ale nezůstane ani Safari, které by mělo díky AI automaticky pojmenovávat skupiny panelů podle jejich obsahu, takže by vám konečně mohl udělat pořádek v tom, co máte otevřené.
Jak už však bývá u podobných informací zvykem, je třeba je samozřejmě brát s pořádnou rezervou, protože vycházejí z analýzy kódu a ne z oficiálního oznámení. Na druhou stranu, když si to celé poskládáte dohromady, začíná z toho vznikat poměrně jasný obrázek toho, kam Apple míří. A pokud se nic zásadního nezmění, první potvrzení bychom mohli dostat už na WWDC v červnu, kde Apple tradičně nové systémy odhaluje. Doufejme tedy, že budeme mít v červnu radost a to ideálně i z podpory češtiny, která u Apple Intelligence žalostně chybí, stejně jako podpora spousty dalších jazyků.