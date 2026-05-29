Tato automobilka dál odmítá Apple CarPlay. Místo něj sází na vlastní AI v autě

Společnost Rivian nadále odmítá integraci Apple CarPlay do svých elektromobilů. V nejnovějším rozhovoru pro podcast Decoder to potvrdil softwarový šéf automobilky Wassym Bensaid. Rychlý nástup umělé inteligence podle něj dělá celou debatu o chybějícím CarPlay zcela bezpředmětnou.
Auta definovaná umělou inteligencí
Podcast Nilaye Patela pravidelně hostí významné osobnosti automobilového průmyslu a otázka na podporu CarPlay v něm padá velmi často. Už loni na podzim zde šéf Rivianu RJ Scaringe prohlásil, že zákazníci absenci jablečného systému nakonec ocení. A nyní automobilka spustila svého vlastního a dlouho očekávaného AI asistenta.
Bensaid vysvětluje, že to, co právě teď vidíme s pokrokem v technologiích umělé inteligence, je jen dalším důvodem, proč věří, že se Rivian rozhodl správně. Auta se podle něj mění z definovaných softwarem na definovaná umělou inteligencí. Možnosti tak hluboké integrace AI v autě pak dělají dle něj celou debatu o CarPlay naprosto zastaralou.
Průzkumy a pohled řady řidičů
Softwarový šéf svá tvrzení opírá také o interní data automobilky, podle kterých se postoj samotných řidičů v průběhu let výrazně mění. Při uvedení prvních modelů R1T a R1S vyžadovalo podporu Apple CarPlay více než 70 % zákazníků.
V nedávném průzkumu však toto číslo údajně kleslo pod hranici 25 %. Ačkoliv jde o posun ve vnímání uživatelů, je nutné brát tato data s mírnou rezervou, protože odrážejí spokojenost lidí, kteří už vůz Rivian vlastní a na jeho systém si zvykli.
Ne všichni fanoušci jsou naví nadšení z vlastních AI řešení této automobilky. Mnozí uživatelé si zakládají na naprosté konzistenci svého jablečného ekosystému a pro řadu z nich je klíčová bezpečnost a ochrana soukromí. Preferují, když jejich citlivá data zůstávají primárně v zařízení, aniž by museli spoléhat na cloudové služby a umělou inteligenci třetích stran. Dokud vozy nebudou respektovat tyto preference, zůstanou dle mě jen pro úzkou skupinu zákazníků.