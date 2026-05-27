Google chystá AI brýle s Gucci. Meta dostává nového rivala

Zdá se, že další velká technologická bitva už nebude probíhat kolem smartphonů nebo chytrých hodinek. Stále více technologických gigantů totiž začíná sázet na chytré brýle s umělou inteligencí a Google nechce zůstat pozadu. Podle dostupných informací spojil síly se skupinou Kering, pod kterou spadá mimo jiné i luxusní módní značka Gucci. Společně mají pracovat na nové generaci AI brýlí, které by mohly dorazit v roce 2027. Google tím jasně ukazuje, že si nechce nechat ujet vlak v oblasti takzvaných AI wearables. Přímým konkurentem se mají stát především chytré brýle od Mety vznikající ve spolupráci s Ray-Banem, které si postupně získávají stále větší popularitu. Meta už ukázala, že chytré brýle nemusí vypadat jako futuristický experiment z laboratoře, ale mohou působit jako běžný módní doplněk.
Právě design přitom může hrát mnohem větší roli než samotné technologie. Zatímco smartphone většina lidí vytáhne z kapsy jen několikrát za den, brýle nosí uživatelé často celé hodiny. Nestačí proto nabídnout pouze špičkové AI funkce. Rozhodovat může i pohodlí při nošení, hmotnost, vzhled nebo důvěra v používání zařízení obsahujícího kamery a mikrofony. Nové AI brýle by měly nabídnout funkce, které dnes pohání rychlý rozvoj umělé inteligence – hlasového asistenta nové generace, překlad v reálném čase, okamžité vyhledávání informací, práci s kamerou i schopnost rozumět okolnímu prostředí a poskytovat uživateli relevantní informace podle situace. Cílem není vytvořit pouze další gadget, ale zařízení, které by mohlo přirozeně doplnit nebo jednou částečně nahradit smartphone.
Google navíc nepracuje pouze s Gucci. Současně rozšiřuje platformu Android XR a spolupracuje také se Samsungem, Warby Parker nebo Gentle Monster. Je tak vidět, že nechce postavit jediný produkt, ale celý ekosystém chytrých brýlí pro různé typy uživatelů. Zajímavé je i to, že Google se do světa chytrých brýlí vlastně vrací. Jeho projekt Google Glass před lety vzbudil obrovský zájem, ale tehdy přišel pravděpodobně příliš brzy. Technologie nebyla dostatečně vyspělá a lidé navíc nebyli připraveni nosit zařízení, které působilo spíš jako prototyp než produkt pro běžné používání. Dnes je situace výrazně odlišná. Umělá inteligence se stává součástí každodenního života a výrobci hledají nové způsoby, jak ji dostat uživatelům co nejblíže. A právě chytré brýle mohou být dalším logickým krokem. Otázkou už možná není, zda přijdou, ale kdo ovládne trh jako první.