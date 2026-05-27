Google chystá AI brýle s Gucci. Meta dostává nového rivala

R. Roman Zavřel
Zdá se, že další velká technologická bitva už nebude probíhat kolem smartphonů nebo chytrých hodinek. Stále více technologických gigantů totiž začíná sázet na chytré brýle s umělou inteligencí a Google nechce zůstat pozadu. Podle dostupných informací spojil síly se skupinou Kering, pod kterou spadá mimo jiné i luxusní módní značka Gucci. Společně mají pracovat na nové generaci AI brýlí, které by mohly dorazit v roce 2027. Google tím jasně ukazuje, že si nechce nechat ujet vlak v oblasti takzvaných AI wearables. Přímým konkurentem se mají stát především chytré brýle od Mety vznikající ve spolupráci s Ray-Banem, které si postupně získávají stále větší popularitu. Meta už ukázala, že chytré brýle nemusí vypadat jako futuristický experiment z laboratoře, ale mohou působit jako běžný módní doplněk.

Právě design přitom může hrát mnohem větší roli než samotné technologie. Zatímco smartphone většina lidí vytáhne z kapsy jen několikrát za den, brýle nosí uživatelé často celé hodiny. Nestačí proto nabídnout pouze špičkové AI funkce. Rozhodovat může i pohodlí při nošení, hmotnost, vzhled nebo důvěra v používání zařízení obsahujícího kamery a mikrofony. Nové AI brýle by měly nabídnout funkce, které dnes pohání rychlý rozvoj umělé inteligence – hlasového asistenta nové generace, překlad v reálném čase, okamžité vyhledávání informací, práci s kamerou i schopnost rozumět okolnímu prostředí a poskytovat uživateli relevantní informace podle situace. Cílem není vytvořit pouze další gadget, ale zařízení, které by mohlo přirozeně doplnit nebo jednou částečně nahradit smartphone.

Google navíc nepracuje pouze s Gucci. Současně rozšiřuje platformu Android XR a spolupracuje také se Samsungem, Warby Parker nebo Gentle Monster. Je tak vidět, že nechce postavit jediný produkt, ale celý ekosystém chytrých brýlí pro různé typy uživatelů. Zajímavé je i to, že Google se do světa chytrých brýlí vlastně vrací. Jeho projekt Google Glass před lety vzbudil obrovský zájem, ale tehdy přišel pravděpodobně příliš brzy. Technologie nebyla dostatečně vyspělá a lidé navíc nebyli připraveni nosit zařízení, které působilo spíš jako prototyp než produkt pro běžné používání. Dnes je situace výrazně odlišná. Umělá inteligence se stává součástí každodenního života a výrobci hledají nové způsoby, jak ji dostat uživatelům co nejblíže. A právě chytré brýle mohou být dalším logickým krokem. Otázkou už možná není, zda přijdou, ale kdo ovládne trh jako první.

