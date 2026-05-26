iPhone Ultra: máme exkluzivní fotografie

R. Roman Zavřel , článek ověřil Jiří Filip
Skládací iPhone od Applu možná dorazí mnohem dříve, než se čekalo. Výrobci obalů už totiž začali připravovat první příslušenství a nám se podařilo získat exkluzivní fotografie, které ukazují nejen samotné obaly, ale pravděpodobně i finální podobu iPhone Ultra. Samozřejmě nelze potvrdit, že bude telefon vypadat stoprocentně právě takto. Vzhledem k tomu, že jsou však tito výrobci napojeni přímo na své zdroje v továrnách vyrábějících telefony pro Apple, mívají většinou velmi přesné informace. Ty následně využívají k tomu, aby mohli nabídnout obaly jako první na světě, často prakticky současně s uvedením samotného zařízení. Smysl je jednoduchý – zatímco ostatní renomovaní výrobci ještě nemají příslušenství připravené, prodejci jako iFunSmart už nabízejí desítky obalů po celém světě a zákazníci si je rádi koupí ještě před samotným pořízením telefonu. Navíc právě od společnosti iFunSmart jsme už v minulosti několikrát získali fotografie obalů a pouzder pro očekávané iPhony, které se nakonec ukázaly jako velmi přesné.

Obaly mimo jiné naznačují, že Apple počítá u iPhonu Ultra s podporou MagSafe. Hlavní roli mají hrát dva displeje. Vnější displej bude velmi podobný současným modelům iPhonu, lišit se má především poměrem stran. Po rozevření pak má vnitřní displej působit jako jeden souvislý panel, přičemž přehyb údajně nebude pouhým okem téměř viditelný. Telefon má nabídnout dvojici zadních fotoaparátů a FaceTime kameru s podporou Face ID. Zajímavě působí také rozmístění tlačítek. Apple má údajně vsadit na tlačítko Camera Control, zatímco hlavní tlačítko pro zapnutí a vypnutí zařízení bude umístěno na boku. Tlačítka pro ovládání hlasitosti se pak mají nacházet na horní hraně nad fotoaparátem. Na všechny detaily se ostatně můžete podívat v naší galerii, kde najdete desítky fotografií obalů pro iPhone Ultra.

Zdroj
