Nvidia chce proměnit váš dům v AI datacentrum. Majitelům slibuje až 22 000 dolarů ročně

Umělá inteligence spotřebovává stále více elektřiny a technologické firmy po celém světě hledají nové způsoby, jak zajistit dostatek výpočetního výkonu. Zatímco většina společností investuje miliardy dolarů do výstavby obřích datacenter, Nvidia podporuje projekt, který přichází s překvapivě odlišným řešením. Místo budování dalších serverových komplexů chce využít běžné rodinné domy. Americký startup Span představil zařízení nazvané XFRA Node, které má proměnit domácnosti v součást rozsáhlé AI infrastruktury. Majitelům domů přitom slibuje benefity v hodnotě až 22 000 dolarů ročně.
Datacentrum přímo na vašem domě
Na první pohled připomíná XFRA Node větší venkovní klimatizační jednotku. Ve skutečnosti se však uvnitř nachází výkonný AI server vybavený šestnácti akcelerátory Nvidia Blackwell a profesionálním serverovým hardwarem. Zařízení se instaluje na vnější stěnu domu a využívá nevyužitou elektrickou kapacitu domácnosti. Každý uzel se následně propojí s dalšími jednotkami po celé zemi a společně vytvářejí rozsáhlou distribuovanou síť. Výsledkem je něco, co připomíná datacentrum rozprostřené mezi tisíce domácností namísto jedné obří budovy.
Největší problém AI? Elektřina
Vývoj umělé inteligence naráží na stále větší překážku. Tou není nedostatek čipů, ale energie. Největší technologické firmy dnes investují desítky miliard dolarů do nových AI datacenter, jejichž spotřeba elektřiny dosahuje rekordních hodnot. V některých regionech se dokonce začíná ukazovat, že energetická infrastruktura nedokáže držet krok s rostoucí poptávkou. Právě proto vznikají projekty jako XFRA. Místo budování nových obřích komplexů chtějí využít elektrickou kapacitu, která už dnes existuje v milionech domácností.
Odměna až 22 000 dolarů ročně
Největší pozornost pochopitelně vzbuzuje finanční stránka celého projektu. Span tvrdí, že domácnosti zapojené do programu mohou získat kombinaci bezplatné elektřiny, bezplatného internetového připojení a podílu na příjmech generovaných AI výpočty. Celková hodnota těchto benefitů má podle společnosti dosahovat až 22 000 dolarů ročně na jednu domácnost. Je však důležité dodat, že tato čísla pocházejí přímo od společnosti Span a zatím nebyla ověřena v masovém provozu. Zajímavé je, že Nvidia, jejíž čipy dnes pohánějí většinu světové AI infrastruktury, zjevně nesází pouze na klasická hyperscale datacentra. Projekt XFRA naznačuje možnou budoucnost, ve které nebude výpočetní výkon soustředěn pouze v několika obřích serverových farmách. Místo toho by mohl vzniknout rozsáhlý ekosystém tisíců menších uzlů rozmístěných přímo v obytných čtvrtích.
AI server už při stavbě domu
Startup zároveň oznámil spolupráci s americkým developerem PulteGroup, který patří mezi největší stavební společnosti v USA. Cílem je připravovat nové domy tak, aby mohly podobná zařízení využívat už od okamžiku dokončení stavby. Podle společnosti by se projekt mohl rozšířit do více než tisícovky aktivních rezidenčních komunit napříč Spojenými státy. Pokud se koncept osvědčí, může zásadně změnit podobu budoucích datacenter. Výpočetní výkon pro umělou inteligenci by totiž nemusel vznikat pouze v obřích průmyslových areálech, ale částečně i v běžných domech lidí po celém světě.