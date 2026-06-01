Na iPhone dorazila slavná sportovní série! MLB The Show Mobile láká na realistický baseball

Příznivci baseballu mají velký důvod k radosti. Legendární herní série MLB: The Show, která v těchto dnech slaví své dvacáté výročí od vydání prvního dílu, poprvé v historii oficiálně vstupuje na mobilní telefony. Majitelé iPhonů i Androidů si tak mohou užít autentickou atmosféru nejvyšší americké baseballové ligy kdekoliv na cestách.
Kompletně nový zážitek pro mobily
Vývojáři hru poprvé testovali na konci loňského roku na Filipínách. Po šesti měsících ladění a optimalizací je titul konečně celosvětově dostupný v obchodech App Store a Google Play. Tvůrci zdůrazňují, že se nejedná o pouhý jednoduchý port ze stolních konzolí.
Jde o zcela samostatný zážitek, který byl od naprostého základu navržen a naprogramován tak, aby přinesl maximálně realistickou hratelnost přizpůsobenou specifickému ovládání na mobilech. Prozatím však nepočítejte s propojením herního postupu mezi mobilem a konzolí. Titul si rovněž nezahrajete na iPadu.
Optimální chod na novějších iPhonech
Pro bezproblémový zážitek z hraní vyžaduje MLB: The Show Mobile operační systém iOS 26. Hra sice bez potíží poběží i na starších zařízeních, ale plný potenciál ukáže až na novějších modelech. Majitelé řady iPhone 16 a novějších se mohou těšit na znatelně vylepšenou grafiku, vyšší rozlišení a stabilnější snímkovou frekvenci.
Vstup takto obrovské sportovní značky na mobilní platformy je skvělou zprávou. Mobilní trh sice v minulosti nabídl řadu baseballových arkád, ale plnohodnotný a realistický simulátor s oficiální licencí MLB zde citelně chyběl. Hra je v App Store k dispozici ke stažení již dnes. Fanoušek baseballu sice nejsem. Ale titul vyzkouším.