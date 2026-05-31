Tohoto nastavení jste si možná nevšimli! Zjistěte, proč se váš iPhone nabíjí pomalu

Když se iPhone nabíjí déle než obvykle, většina lidí automaticky podezírá baterii. Ve skutečnosti ale bývá příčina často mnohem jednodušší. Může jít o slabší nabíječku, nevhodný kabel nebo napájecí adaptér, který nedokáže dodat dostatek energie. Apple proto nabízí přehled, díky kterému můžete snadno zjistit, zda nabíjení probíhá optimálním tempem.
Tyto informace se hodí zejména ve chvíli, kdy používáte více nabíječek doma, v kanceláři nebo v autě a chcete vědět, která z nich poskytuje nejlepší výkon.
Kde informace o nabíjení najít
Otevřete aplikaci Nastavení a přejděte do sekce Baterie. Zde najdete přehled využití baterie, jejího stavu i dalších údajů souvisejících s nabíjením. Pokud systém zaznamená, že je zařízení nabíjeno pomaleji, než by mohlo být, zobrazí odpovídající upozornění. Díky tomu nemusíte složitě zjišťovat, zda je problém v telefonu nebo v příslušenství, které používáte.
Co může způsobovat pomalé nabíjení
Důvodů existuje hned několik. Častým viníkem bývá starší síťový adaptér s nízkým výkonem, který vznikl ještě v době, kdy telefony měly výrazně menší baterie. Podobný problém může způsobit i nekvalitní nebo poškozený kabel. Rychlost nabíjení ovlivňuje také okolní teplota. Pokud je iPhone příliš zahřátý, systém může výkon nabíjení dočasně omezit, aby chránil baterii před nadměrným opotřebením. Někdy může být příčinou i nabíjení z USB portu počítače nebo jiného zařízení, které neposkytuje dostatek energie.
Proč se vyplatí tyto informace sledovat
Přehled o rychlosti nabíjení není užitečný jen pro ty, kteří chtějí telefon nabít co nejrychleji. Pomáhá také odhalit problémy s příslušenstvím dříve, než začnou být opravdu nepříjemné. Pokud například zjistíte, že se telefon dlouhodobě nabíjí pomalu navzdory použití kvalitní nabíječky, může to být signál k důkladnější kontrole kabelu nebo samotného napájecího adaptéru.