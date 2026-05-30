Parádní iOS aplikace, které stojí za pozornost a vy je pravděpodobně vůbec neznáte

OptimistPal
Aplikace OptimistPal pomáhá omezit bezcílné projíždění sociálních sítí, negativní myšlenkové pochody a neustálé srovnávání s ostatními. Funguje přes systém Čas u obrazovky od Applu a při otevření vybraných aplikací zobrazí krátké zastavení s možností změnit pohled na aktuální myšlenku – například katastrofické scénáře, frustraci nebo pocit nedostatečnosti. Nabízí stručné a věcné přehodnocení myšlenek, denní sérii používání i nenásilná povzbuzení bez přehnané motivace. Důraz klade také na soukromí, protože nevyužívá sledování uživatelů ani externí servery a všechna data zůstávají uložená přímo v zařízení.
Cheatah: Cheat Meal Tracker
Aplikace Cheatah nabízí jednoduchý způsob, jak dostat pod kontrolu drobné zlozvyky bez přísných zákazů a složitého počítání kalorií. Uživatel si nastaví vlastní týdenní limit „prohřešků“ – může jít například o sladkosti, alkohol, limonády nebo noční objednávky jídla – a každé porušení zaznamená jediným klepnutím. Pokud zůstane v rámci svého limitu, pokračuje mu série úspěšných týdnů, při překročení se přeruší. Aplikace využívá psychologii motivace založenou na snaze nepřijít o dosažený pokrok, díky čemuž podporuje dlouhodobější sebekontrolu bez zbytečného tlaku. Součástí jsou také widgety na plochu a zamykací obrazovku, které zobrazují zbývající limit i aktuální sérii. O odlehčenější atmosféru se stará kreslený gepard, jehož nálada reaguje na uživatelův postup. Verze Pro navíc přidává podrobnější statistiky a přehledy návyků v čase.
Monee
Aplikace Monee cílí na uživatele, kteří chtějí mít rychlý přehled o svých financích bez reklam, registrací a zbytečně složitých funkcí. Zadávání příjmů a výdajů je maximálně jednoduché – stačí částka, kategorie a případně krátká poznámka. Aplikace následně přehledně zobrazí měsíční výdaje i příjmy, takže je na první pohled vidět, kam peníze nejčastěji mizí. Nechybí podpora opakovaných plateb, vlastní kategorie, filtrování transakcí ani podrobnější statistiky. Monee navíc umožňuje spravovat společné finance domácnosti nebo spolubydlení, podporuje libovolné měny a nabízí export dat. Velkým plusem je důraz na soukromí – aplikace neobsahuje reklamy, nesleduje uživatele a nevyžaduje vytvoření účtu. Data lze zabezpečit pomocí Face ID, Touch ID nebo kódu.
Alarmed
Aplikace Alarmed je určená pro uživatele, kteří mají problém vstát po prvním zazvonění budíku a neustále odkládají probuzení. Místo klasického vypnutí alarmu je potřeba splnit jednoduchý úkol – například vyřešit matematický příklad, zapamatovat si kombinaci nebo zatřást telefonem. Cílem je donutit mozek skutečně se probudit a zabránit automatickému mačkání odložení budíku. Aplikace zároveň nabízí přehledné statistiky o ranních návycích včetně historie probuzení, počtu odložení nebo délky série úspěšných vstávání. Celé prostředí působí jednoduše a nerušivě, bez zbytečných funkcí a přeplácaného rozhraní.