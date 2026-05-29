John Travolta debutuje jako režisér. Jeho nový film si nyní můžete pustit na Apple TV

Herec John Travolta, kterého si většina diváků spojuje především s filmy Pulp Fiction, Pomáda nebo Tváří v tvář, si připsal další významný milník své kariéry. Na platformě Apple TV je nově dostupný snímek Propeller: One-Way Night Coach, který představuje jeho režijní debut.
Zajímavostí je, že nejde o zcela nový příběh. Film totiž vznikl podle stejnojmenné dětské knihy, kterou Travolta napsal už v roce 1997. Téměř třicet let tak trvalo, než se jeho příběh dočkal filmového zpracování. Tentokrát však nebyl slavný herec pouze autorem předlohy, ale postavil se i za kameru.
Příběh plný letadel a dobrodružství
Děj filmu se odehrává v době, kterou mnozí označují za zlatou éru letectví. Hlavním hrdinou je mladý nadšenec do letadel Jeff, kterého ztvárnil začínající herec Clark Shotwell. Společně se svou matkou se vydává na jednosměrnou cestu napříč Spojenými státy do Hollywoodu.
To, co zpočátku vypadá jako obyčejný let, se postupně promění v dobrodružství plné nečekaných setkání a zážitků. Na palubě nechybějí výrazní spolucestující, letušky, neplánovaná mezipřistání ani první pohled do světa luxusní první třídy. Každá zastávka přitom ovlivňuje Jeffovu budoucnost a formuje jeho vztah k létání. Vedle Clarka Shotwella se ve filmu objevují Kelly Eviston-Quinnett, Olga Hoffmann a také Ella Bleu Travolta, dcera Johna Travolty. Samotný Travolta zde vystupuje jako vypravěč celého příběhu.
Úspěšná premiéra v Cannes
Film měl premiéru na letošním 79. ročníku filmového festivalu v Cannes. Právě zde se Travolta dočkal dalšího významného ocenění. Organizátoři mu totiž během festivalu překvapivě udělili čestnou Zlatou palmu za celoživotní přínos kinematografii. Pro Travoltu jde o symbolické uznání kariéry, která trvá už více než pět desetiletí. Od ikonických muzikálů přes akční thrillery až po dramatické role patří mezi nejznámější hollywoodské herce své generace.
Další zajímavý titul v nabídce Apple TV
Apple TV v posledních letech výrazně rozšiřuje svou filmovou nabídku vedle vlastních seriálových hitů. Propeller: One-Way Night Coach sice není velkolepým blockbusterem, ale spíše komorním rodinným dobrodružstvím s výraznou leteckou atmosférou.
Pro fanoušky Johna Travolty může být snímek zajímavý hned z několika důvodů. Nejenže jde o jeho první režijní počin, ale zároveň představuje realizaci osobního projektu, který vznikal desítky let. A vzhledem k Travoltově dlouholeté vášni pro letectví není překvapením, že právě letadla a cestování tvoří samotné srdce celého příběhu.