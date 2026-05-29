YouTube začne automaticky označovat AI videa

YouTube oznámil změnu, která může výrazně ovlivnit budoucnost videí na celé platformě. Nově totiž začne automaticky označovat obsah vytvořený nebo výrazně upravený pomocí umělé inteligence. A podstatné je, že štítek se může objevit i u videí, kde autor použití AI vůbec neuvede.
Platforma tím reaguje na obrovský rozmach generativní umělé inteligence. Dnes už totiž není problém vytvořit realisticky vypadající záběry, hlasy nebo celé scény, které na první pohled působí jako skutečnost. Pravdou je, některá videa jsou už dnes natolik přesvědčivá, že běžný divák prakticky nemá šanci poznat rozdíl. A najdou se tací, kteří mají problém detekovat použití AI i tam, kde je to zcela zjevné.
Označení přidá přímo YouTube
Doteď bylo hlavně na samotných tvůrcích, aby přiznali, že ve videu použili umělou inteligenci. Jenže ne všichni to dělali. YouTube proto nově nasazuje vlastní automatické rozpoznávání AI obsahu. Pokud systém vyhodnotí, že video obsahuje výrazně realistický obsah vytvořený pomocí AI, přidá k němu upozornění. U běžných videí se zobrazí pod přehrávačem a nad popiskem. U Shorts bude štítek přímo přes video.
YouTube zároveň zdůrazňuje, že se změna týká hlavně realistických videí, která by mohla diváky zmást nebo vyvolat dojem, že sledují skutečné záběry. Naopak stylizované animace, kreslený obsah nebo jen lehce upravená videa zůstanou označená méně nápadně v rozšířeném popisku.
Tvůrci budou moci požádat o opravu
Pokud systém vyhodnotí video chybně, bude možné požádat v YouTube Studiu o úpravu označení. Ne vždy ale půjde štítek odstranit. Trvale označená zůstanou například videa vytvořená pomocí nástrojů Veo nebo Dream Screen od Googlu. Totéž platí pro obsah obsahující metadata C2PA, která potvrzují, že video vzniklo pomocí generativní umělé inteligence.
Právě technologie C2PA začíná být v poslední době stále důležitější. Umožňuje totiž do souborů ukládat informace o původu obsahu a o tom, zda byl vytvořen nebo upraven umělou inteligencí. Velké technologické firmy ji vnímají jako jednu z cest, jak bojovat proti falešným videím a dezinformacím.
YouTube zkouší i nový způsob doporučování videí
Vedle označování AI videí představil YouTube ještě jednu novinku. Nově si uživatelé budou moci vytvořit vlastní přehled doporučeného obsahu podle nálady, zájmů nebo konkrétního tématu. Stačí zadat jednoduchý textový požadavek a YouTube připraví výběr videí na míru. Funguje to trochu jako kombinace klasického doporučování a chytrého vyhledávání. Funkce se testovala už od loňského listopadu, nyní se ale začíná zpřístupňovat přihlášeným uživatelům v USA v mobilní aplikaci i na počítači. Aby fungovala správně, musí mít uživatel zapnutou historii sledování a vyhledávání.
Vyjádření YouTube si v plném znění (v angličtině) můžete přečíst zde.