YouTube mění vyhledávání od základů. Přichází AI, která chápe normální řeč

YouTube přichází s revolucí ve vyhledávání. Nová funkce má připomínat spíše přirozenou konverzaci s umělou inteligencí než klasické zadávání klíčových slov. Uživatelé mohou pokládat komplexní dotazy a rovnou na ně navazovat doplňujícími otázkami.
AI plánovač a přesné výsledky
Místo strohých frází můžete vyhledávači napsat například: „Naplánuj třídenní roadtrip ze San Francisca do Santa Barbary.“ Po kliknutí na novou možnost „Ask YouTube“ získáte komplexní odpověď. Ta obsahuje nejen textové shrnutí vygenerované umělou inteligencí, ale i mix klasických a zkrácených videí, ve kterých systém rovnou zvýrazní ty nejrelevantnější pasáže.
Exkluzivně pro předplatitele
Novinka je momentálně součástí experimentálního programu YouTube Labs. Přístup k ní mají zatím pouze američtí předplatitelé služby YouTube Premium, kteří se do testování aktivně přihlásí. Kromě konverzačního vyhledávání, které se bude ladit do 8. června, YouTube testuje i další AI vychytávky.
Patří mezi ně hudební asistent „Beyond the Beat“ v aplikaci YouTube Music nebo trenér „VibeCheck“, jenž tvůrcům radí s obsahem krátkých Shorts videí před jejich publikováním.
Podle mě je nasazení konverzační AI do vyhledávání na YouTube menší revolucí. Služba je plná obsáhlých návodů, recenzí a vzdělávacích videí, ale najít v nich konkrétní informaci bývá zdlouhavé. Možnost zeptat se přirozeným jazykem a nechat umělou inteligenci, aby mi našla a rovnou zvýraznila přesný moment ve videu, ušetří obrovské množství času.