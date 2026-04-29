Tohle v iPhone změní všechno! iOS 27 má dostat tři AI nástroje pro úpravu fotek

iOS 27 nakonec zřejmě nebude tak nudný, jak jej doposud valná většina úniků prezentovala. Podle všeho totiž nakonec nepřinese jen další drobné úpravy systému a jeho optimalizaci, ale také poměrně zajímavý posun v tom, jak iPhone pracuje s fotkami. Podle nových informací agentury Bloomberg má totiž Apple do aplikace Fotky přidat úplně novou sekci postavenou na Apple Intelligence, kde budou tři nové AI nástroje na úpravu snímků. A minimálně z popisu zní tato novinka opravdu zajímavě.
První z novinek údajně nese označení Extend. V praxi u ní jde o to, že iPhone dokáže dopočítat a vygenerovat okolí fotky, což jinými slovy znamená, že vyfotíte třeba detail památky a telefon vám k tomu doplní i zbytek scény, který jste do záběru vůbec nedali. Navíc by mělo jít jednoduše určit, jak moc se má snímek „rozšířit“.
Druhá funkce s názvem Enhance je už o něco tradičnější, ale pořád velmi užitečná. Konkrétně má automaticky vylepšit fotku, doladit světla, barvy a celkový vizuální dojem tak, aby byl co možná nejlepší. V podstatě tedy půjde o něco, co dnes řeší různé editory, jen zde by to mělo být otázkou jednoho klepnutí.
Třetí novinka pak má nést název Reframe jak už asi tušíte, bude se zaměřovat zejména na kompozici – tedy na to, jak je fotka „sestavená“. Uživatel by měl být například schopný změnit perspektivu nebo výřez i po vyfocení, což je u mobilní fotografie postavené na computational photography docela zajímavý posun.
Je tu však jeden zásadní háček, který coby uživatelé rozhodně neslyšíme rádi. Podle dostupných informací totiž vývoj zatím neprobíhá úplně hladce. Zejména Extend a Reframe prý v interních testech občas nefungují tak spolehlivě, jak by Apple chtěl. V tuto chvíli je tedy stále otázkou, jestli se funkce dostanou ven v plné síle, nebo je Apple raději ještě upraví. Ať tak či tak, iOS 27 má být představený na WWDC 8. června a kromě těchto novinek ve Fotkách se mluví i o větších vylepšeních Siri a celkově o důrazu na stabilitu systému. Doufejme tedy, že toho nakonec bude co možná nejvíc.