Apple nenápadně odhalil novou Siri v iOS 27. Tohle jste na pozvánce přehlédli

Letošní grafika k WWDC26 není jen nějakým abstraktem. Podle Marka Gurmana z Bloombergu nám Apple prostřednictvím zářícího motivu ukázal vůbec první pohled na to, jak bude vypadat kompletně přepracovaná Siri v chystaném systému iOS 27.
Zářící Dynamic Island
Nová podoba Siri opouští duhový efekt kolem okrajů displeje, který Apple představil v iOS 18. Siri se nově zabydlí přímo v průstřelu Dynamic Island. Jakmile ji vyvoláte, „pilulka“ se rozšíří a zobrazí výzvu k hledání či dotazu. Tento prvek bude doprovázet specifický zářící kurzor (přesně ten samý vizuální efekt, jaký Apple použil u zářící číslovky 26 na pozvánkách). Celá animace má podle Gurmana nejvíce vyniknout při zapnutém tmavém režimu.
Ty největší změny se ale odehrají „pod kapotou“. Uživatelé se konečně dočkají plynulých oboustranných konverzací, schopnosti zadat více příkazů najednou v jedné větě a dlouho slibovaného porozumění osobního kontextu i aktuálního dění na obrazovce. Nová Siri bude podle zprávy stát na základech modelů využívajících technologii Google Gemini. Apple navíc plánuje sjednotit vyhledávání se systémovým Spotlightem a přidat zcela samostatnou aplikaci Siri, ve které si budete moci pohodlně procházet historii předchozích konverzací.
Podle mě je to ze strany Applu tak trochu přiznání porážky. Během krátké éry velkých jazykových modelů kompletně předělává rozhraní Siri už podruhé, čímž jasně ukazuje, že původní velké plány s Apple Intelligence z iOS 18 zkrátka nevyšly. Třeba ale Apple všem kritikům vyrazí dech.