Siri je váš osobní tlumočník v kapse a vy o tom možná ani nevíte!

Siri se s češtinou pořád oficiálně nekamarádí, ale pokud ji používáte v angličtině, dá se z ní vytěžit víc, než by se mohlo zdát. Jedna z věcí, která se mi osvědčila hlavně na cestách nebo při rychlé komunikaci, je překlad krátkých vět. Nemusíte kvůli tomu otevírat žádnou aplikaci, stačí mluvit.
Základní varianta je úplně jednoduchá. Aktivujete Siri a řeknete „Translate…“ a za tím doplníte větu, kterou chcete přeložit. Pokud neupřesníte jazyk, Siri vám nabídne možnosti, kam text převést. Hodí se to ve chvíli, kdy si nejste jistí, jaký jazyk zvolit, nebo když překládáte do více jazyků podle situace. Na displeji se pak objeví přehled a vy si jen vyberete.
Praktičtější mi ale přišel druhý způsob, kdy rovnou řeknete i cílový jazyk. Typicky něco jako „Translate ‚Where is the station‘ into Spanish.“ Siri větu okamžitě přeloží a zároveň ji i přečte, což je často to nejdůležitější. Když stojíte někde na ulici nebo v obchodě, psaný text vám moc nepomůže, ale výslovnost ano. A i když není stoprocentní, pro základní domluvu většinou stačí.
Je dobré počítat s tím, že Siri funguje nejlépe s jednoduššími větami. Jakmile začnete skládat složitější souvětí nebo idiomy, kvalita překladu kolísá. V takových chvílích je pořád jistější sáhnout po specializované aplikaci. Na druhou stranu, na rychlé dotazy typu cesta, objednávka nebo základní fráze funguje překvapivě dobře.
V běžném provozu je to hlavně otázka rychlosti. Nemusíte nic hledat, nic psát, jen řeknete větu a během pár vteřin máte výsledek (pokud máte štěstí a Siri vás uslyší správně, což se bohužel nestává vždycky). Jakmile si na to zvyknete, začnete Siri používat i v situacích, kde by vás to dřív ani nenapadlo.