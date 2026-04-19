Nastavte si, jak vás má Siri oslovovat

Siri si vás standardně pojmenuje podle kontaktu v telefonu, což ve většině případů znamená křestní jméno. Jenže pokud ji používáte častěji, dřív nebo později vás napadne, že by to šlo udělat osobnější. A dobrá zpráva je, že to opravdu jde – a překvapivě jednoduše. Nemusíte nic složitě hledat v nastavení, stačí jeden hlasový příkaz.
Celý trik spočívá v tom, že Siri umí pracovat s přezdívkami. Stačí ji vyvolat, ať už hlasem přes „Hey Siri“, nebo podržením tlačítka na iPhonu, a říct větu v angličtině: „From now on call me…“ a doplnit jméno nebo přezdívku, kterou chcete používat. Já jsem si to zkoušela jen ze zvědavosti a skončila jsem u úplně nesmyslné varianty, kterou bych veřejně asi radši ani neopakovala, ale fungovalo to na první pokus. Siri se vás následně zeptá na potvrzení, a je hotovo.
Co je dobré vědět, Siri si s češtinou v tomhle směru pořád úplně nerozumí, takže dává smysl držet se angličtiny nebo alespoň jednoduchých výrazů, které zvládne správně vyslovit. Pokud zvolíte něco složitějšího nebo hodně „po česku“, může se stát, že vás bude oslovovat zkomoleninou, která zní spíš jako název nové chemické sloučeniny než vaše přezdívka. V takovém případě se vyplatí zkusit jinou variantu nebo upravit výslovnost.
Pokud byste chtěli jít ještě o krok dál, můžete přezdívku změnit i klasicky přes kontakt v aplikaci Kontakty, kde přidáte pole „přezdívka“. Siri si ji následně převezme odtud. Osobně mi ale přišlo rychlejší použít hlasový příkaz, protože nemusíte nic hledat ani přepisovat.