Hey Siri: Jak funguje Siri, jak jí přizpůsobit na maximum a bez jakých příkazů se neobejdete?

Společnost Apple zavedla v roce 2014 s příchodem operačního systému iOS 8 funkci Hey Siri, která umožňovala hlasovou aktivaci virtuální jablečné asistentky. Zpočátku se Siri omezovala jen na základní úkony, za posledních deset let se ale její možnosti výrazně zlepšily.

V dnešní době mohou uživatelé například využívat výhod v podobě automatické detekce Hey Siri, a schopnosti digitální asistentky se neustále zlepšují. Siri dokáže nejen zodpovědět základní otázky, ale umí si do jisté míry poradit také s prohledáváním internetu, některými výpočty a dalšími úkony. V tomto článku se společně podíváme na to, jak Siri funguje a k čemu všemu ji lze využít.

Jak na iPhonu nastavit „Hey Siri“

Než se ponoříme do toho, co Siri umí, pomůže nám ujistit se, že je „Hey Siri“ vůbec nastavena. Pokud jste funkci „Hey Siri“ nikdy nepoužívali a nejste si jisti, zda je vůbec povolena, zamiřte do Nastavení. Zvolte Siri a hledání a aktivujte položku Čekat na vyslovení „Hey Siri“.

Jak funkce „Hey Siri“ funguje

Společnost Apple v říjnu 2017 zveřejnila výzkumný dokument k funkci „Hey Siri“, aby vyvrátila obavy uživatelů o ochranu soukromí. Apple v příslušném dokumentu popisuje koprocesor, jehož účelem je vyčkávat na spouštěcí frázi, přičemž všechna ostatní data, která nejsou spouštěcí frází nebo následujícím příkazem, jsou vyřazena. Neuronové sítě zpracovávají zvuk neuvěřitelnou rychlostí a od iOS 15 mohou uživatelé některé příkazy provádět i zcela offline. Schopnosti rozpoznání hlasu se navíc vyvinuly natolik, že například HomePod dokáže rozpoznat více uživatelů, a naopak váš iPhone ve většině případů zareaguje pouze na vámi vyslovené „Hey Siri“ – ačkoliv v tomto směru samozřejmě zatím stále čas od času dochází k nechtěné aktivaci. V případě, že máte funkci Hey Siri aktivovanou na více zařízeních, ujme se příkazu většinou to, které se u vás nachází nejblíže.

Příkazy a fráze

Řadu z vás bude jistě také zajímat seznam úkolů, které můžete Siri zadat. Je ale potřeba mít na paměti, že ani Siri není dokonalá, takže vám vždy nemusí nutně rozumět nebo vám poskytnout takovou odpověď, jakou čekáte. Některým chybám Siri se dá snadno předejít. Před aktivací Siri si promyslete příkaz, který jí chcete zadat, abyste dosáhli co nejlepších výsledků. Předejdete tak většině problémů při snaze přimět Siri, aby něco udělala, protože budete mít hned jasný a přesný příkaz. Také nedělejte pauzy a nečekejte. Vyslovte „Hey Siri“ a váš příkaz pokud možno najednou. Tím také předejdete chybám při zpracování. Jaké základní příkazy Siri byste rozhodně měli znát?

Zahájení telefonního hovoru: „Call XY.“

„Call XY.“ Ukončení hovoru: „Hang up.“ (ukončení hovoru za pomoci Siri je nejprve zapotřebí aktivovat v Nastavení -> Siri a hledání -> Ukončování hovorů )

„Hang up.“ (ukončení hovoru za pomoci Siri je nejprve zapotřebí aktivovat v ) Posílání zpráv (v angličtině): „Send a message to XY“, or „Ask XY, where are the keys?“

„Send a message to XY“, or „Ask XY, where are the keys?“ Přečtení předchozích zpráv: „Read back previous messages.“

„Read back previous messages.“ Zobrazení trasy: „Get directions to XY“

„Get directions to XY“ Přehrávání hudby: „Play music I like“, „Play ‚Hey Jude‘ by The Beatles“ a podobně

„Play music I like“, „Play ‚Hey Jude‘ by The Beatles“ a podobně Zastavit přehrávání: „Stop playing“ or „Play something else.“

„Stop playing“ or „Play something else.“ Prozvonit vybraná blízká zařízení: „Where is my iPhone.“

„Where is my iPhone.“ Nastavit odpočet: „Set a timer for 10 minutes“

„Set a timer for 10 minutes“ Zkontrolovat odpočet: „How much time is left on the timer?““

„How much time is left on the timer?““ Vypnout budík: „Stop“, případně „Stop the alarm“

„Stop“, případně „Stop the alarm“ Ovládání zařízení HomeKit: „Turn on the lights“ a podobně

„Turn on the lights“ a podobně Nastavení připomínky: „Remind me of XY“, „Remind me to do XY at [čas, datum]“

„Remind me of XY“, „Remind me to do XY at [čas, datum]“ Pořízení fotografie: „Take a photo“, „Take a selfie“

„Take a photo“, „Take a selfie“ Přehrávání médií: „Play the next episode of ‚Ted Lasso’“

„Play the next episode of ‚Ted Lasso’“ Získávání informací: „Who was the first French president?“, „When did the World War II end?“

„Who was the first French president?“, „When did the World War II end?“ Vytváření události v Kalendáři: „Create a Calendar event on April 14 for a doctors appointment at 3 p.m.“

„Create a Calendar event on April 14 for a doctors appointment at 3 p.m.“ Výpočty a generování náhodných čísel: „What is 1500 divided by 5?“, „Roll a dice“, „Generate 7 random numbers“

„What is 1500 divided by 5?“, „Roll a dice“, „Generate 7 random numbers“ Aktivace Shazamu:„What song is this?“

Vyzkoušet můžete také nejrůznější easter eggy a vtipné odpovědi. Siri má přístup téměř ke všem aplikacím, které máte v iPhonu nainstalované. Otevřením nabídky „Siri a hledání“ v Nastavení zjistíte, jak jednotlivé aplikace spolupracují se Siri a Spotlightem.

Jak vylepšit „Hey Siri“

Když Siri neposlouchá tak, jak by měla, může to být často frustrující. Siri není vždy spolehlivá, ale znalost správných příkazů vám může pomoci vyhnout se problémům. Jako základ použijte seznam akcí, který uvádíme výše, věnujte ale také čas experimentování a učení se novým příkazům. Aplikace třetích stran a klávesové zkratky otevírají dveře k téměř nekonečnému množství činností, které může Siri provádět. Chcete-li Siri pomoci, ujistěte se, že jsou různé aspekty vašeho zařízení a služeb Apple správně nastaveny. Nezapomeňte, že Siri může být jen tak přesná, jak přesná jsou vámi poskytnutá data. Co tedy můžete udělat?