Toto zásadní vylepšení dostane Siri v iOS 17!

Umělá asistentka Siri je sice mezi uživateli poměrně oblíbená, faktem však je, že za nejchytřejší a tedy i nejvyužitelnější označit ani zdaleka nejde. Oproti Alexe od Amazonu či Asistentovi od Googlu totiž vcelku zásadně ve své využitelnosti pokulhává a to poměrně překvapivě i z hlediska aktivace a zadávání úkolů. Právě to se však chystá Apple v iOS 17 podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu zásadně změnit.

Zdroje Gurmana pocházející dle všeho přímo ze samotného Applu tvrdí konkrétně to, že má kalifornský gigant v plánu de facto od píky přepracovat to, jak uživatel se Siri interaguje pomocí hlasu. To v současnosti probíhá tak, že je asistentka nejprve zaktivována pomocí hlasového pokynu „Hey, Siri“, na který „odpoví“ (ať už tónem či slovně), po čemž může uživatel zadávat další hlasové pokyny například ve formě dotazů na určité věci a tak podobně. Apple má nicméně letos v plánu de facto vymýtit nutnost aktivace Siri pokynem s následným čekáním na její reakci. Namísto toho chce asistentku naučit, aby reagovala na přímé pokyny. Jinými slovy, už nebude třeba říci „Hey, Siri“ a chvíli počkat, ale mělo by stačit říci například rovnou „Siri, jaké je dnes počasí?“ a asistentka by měla rovnou na položenou otázku odpovědět.

Díky upgradu, který je pro Siri v plánu, by se tak měla tato nedílná součást operačních systémů Applu do jisté míry přiblížit lidskému vystupování, což by se mělo na její použitelnosti velmi pozitivně podepsat. Je nicméně třeba počítat i nadále s tím, že pokyny bude třeba zadávat jen v podporovaných jazycích, mezi které čeština a slovenština zatím nepatří. Práce na nich sice údajně probíhají, nicméně do jejich oficiálního přidání si budeme muset vystačit s angličtinou, němčinou a potažmo jinými jazyky, které již Siri ovládá.