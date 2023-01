Apple chystá revoluci ve vytvoření aplikací, bude vám stačit diktovat Siri

Apple pracuje na nových nástrojích, které umožní vývojářům vytvářet aplikace pro rozšířenou realitu, s největší pravděpodobností pro dlouho očekávaný AR/VR headset. Zajímavé je, že podle informací magazínu The Information budou nástroje pro vytváření AR/VR aplikací tak jednoduché, že budou dostupné nejen vývojářům, ale i běžným uživatelům, kteří neumí programovat a nemají žádné zkušenosti. I běžný uživatel by si měl dokázat pomocí nástrojů od Applu vytvořit vlastní aplikaci pro VR/AR, která by mohla být dostupná v App Store.

Při vytváření aplikací má být nápomocna Siri, které v podstatě bude možné nadiktovat, jak si svou aplikaci představujete. Pomocí umělé inteligence by mělo být možné Siri jednoduše nadiktovat, že chcete například v místnosti rozmístit zvířata a ta se automaticky vygenerují bez toho, aniž byste museli navrhovat každé zvíře zvlášť. Vypočítá se nejen jejich vizualizace, ale také to, jak se mají pohybovat ve skutečném prostředí. Vy následně budete mít možnost určit, jak mají daná zvířata reagovat na váš virtuální dotek nebo jak mají reagovat na překážky ve skutečném světě.

Podle informací The Information by měl být nástroj od Applu velmi podobný Minecraftu nebo Robloxu a umožní snadno vytvářet světy, ve kterých určujete svá vlastní pravidla. Apple pro vývoj tohoto nástroje využívá technologii, kterou v roce 2017 získal od start-upu Fabric Software. Apple však nechce nechat vytváření aplikací pouze na uživatele a vývojáře, ale sám údajně pracuje na vlastních aplikacích pro VR/AR headset. Tyto aplikace jsou pak zaměřeny především na zdraví a wellness. Měly by nabízet například různá cvičení, a to jak ta klasická, tak i dechová nebo meditační. Každé ráno by se tak uživatelé snadno mohli přenést do Zenové zahrádky a tam si zacvičit svoji ranní dávku meditace.

Náhlavní souprava od Applu pro VR údajně dorazí koncem letošního roku s tím, že nabídne pokročilé sledování očí, možnost fungovat jako externí displej pro Mac a další pokročilé senzory. Pokud Apple plánuje svoji vlastní virtuální realitu vydat ještě letos, pak se nástrojů pro vytváření aplikací patrně dočkáme již na WWDC letos v červnu.