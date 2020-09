7 věcí, které umí Siri, a vy jste o nich možná neměli nejmenší tušení

I přesto, že Siri stále neovládá češtinu, tak ji v tuzemsku využívá nespočet anglicky hovořících uživatelů. Siri toho umí opravdu dost – od zavolání, přes změnu některých nastavení, až třeba po vyhledávání na internetu. Existují ale i takové příkazy, o kterých jste dost možná nevěděli. Níže najdete celkově 7 věcí, které umí Siri, a vy jste o nich dost možná neměli ani nejmenší tušení. Dejte nám pak do komentářů vědět, zdali jste o těchto příkazech věděli, popřípadě zdali máte ještě nějaké další, které zde nejsou zmíněny.

Přiřazení rodinného vztahu

V případě, že Siri zadáte příkaz, aby někomu zavolala, tak musíte vyslovit jméno kontaktu, kterému má zavolat. V případě anglických jmen tohle samozřejmě není problém, každopádně pokud máte v kontaktech někoho, kdo má ryze české jméno, tak se můžete ocitnout v problémech, jelikož Siri takové jméno nerozpozná. V tomto případě můžete využít nastavení rodinného vztahu u určitého kontaktu. Stačí, abyste Siri řekli frázi „Call my [rodinný vztah]“, tedy například „Call my dad“. Jakmile tak učiníte, tak se vás Siri zeptá, kdo z kontaktů je vaším otcem, samozřejmě pokud tento vztah nemáte už předem nastavený. Popřípadě můžete také říci „[jméno kontaktu] is my dad“, čímž si Siri zapamatuje, že je určitý kontakt váš otec. K dispozici jsou prakticky všechny rodinné vztahy, pro správné pojmenování můžete využít samozřejmě překladač.

Matematické výpočty

Čas od času se můžete ocitnout v situaci, kdy potřebujete rychle vyřešit nějaký matematický příklad, avšak nemáte zrovna volné ruce. I v tomto případě se může hodit Siri, kterou můžete poprosit o to, aby vám nějaký příklad vypočítala, popřípadě vám může vypočítat také procenta. Co se týče příkladu, tak stačí říct příkaz „What is [příklad]“, tedy například „What is nine plus five“. Pro výpočet procent poté řekněte „What is [procenta] z [číslo]“, tedy například „What is eighteen percent of fiftyfive“. Kromě těchto základních příkladů dokáže Siri vypočítat také základní funkce a zobrazit jejich graf.

Nalezení nejbližších restaurací

Pokud například zrovna řídíte, anebo opět nemáte volné ruce, a přepadl vás hlad, tak můžete Siri využít k tomu, aby vám vyhledala nejbližší restauraci či nějaký jiný podnik. V tomto případě stačí, abyste řekli frázi „Show me nearest restaurant“, kdy vám Siri ihned nabídne tu nejbližší. Zeptá se vám, zdali ji chcete zkusit – pokud ano, tak spustí navigaci, pokud ne, tak zobrazí další restauraci. Chcete-li zobrazit přehled nejbližší restaurací, tak řekněte „Show me restaurants“.

Diskrétní Siri

Co si budeme nalhávat, pokud jste někdy se Siri komunikovali na veřejnosti, tak jste se dost možná cítili lehce trapně, a to především kvůli hlasitým odpovědím, které vám může Siri podat. Naštěstí ale existuje možnost, pomocí které si můžete zvolit, v jakých situacích vám Siri výsledek zobrazí pouze na obrazovce, a v jakých případech vám jej také nahlas přečte. Pro nastavení této funkce přejděte do Nastavení -> Siri a hledání -> Odpovědi Siri. Zde už si můžete nastavit, zdali vám Siri podá mluvenou odpověď Vždy, Když je vypnutý tichý režim, anebo Jen při použití „Hey Siri“.

Hledání v různých vyhledávačích

Hlasovou asistentku Siri můžete bez problémů využít i na rychlé vyhledávání na internetu. Ať už chcete zjistit cokoliv, tak můžete Siri říci frázi , tedy například „Search the web for American Revolution“. Problémem je samozřejmě v tomto případě fakt, že Siri dokáže vyhledávat jen v angličtině a nikoliv v českém jazyce. Klasicky Siri vyhledává v rámci Google, pokud však máte nějaký oblíbenější vyhledávač, tak můžete Siri říci, aby hledala přímo v něm. Stačí, abyste řekli frázi „Search [název vyhledávače] for [hledaný výraz]“, tedy například „Search Bing for American Revolution“. Využít můžete také přímo vyhledávání na určité webové stránce, například na Wikipedii. V tomto případě stačí číct „Search for the [hledaný výraz] on Wikipedia“.

Správné nastavení výslovnosti jmen

Jak už jsem jednou nakousl výše, tak Siri může mít v některých případech problémy se správným vyslovováním jmen. Tyto problémy se objevují především u jmen, která nejsou anglická. I přesto však existuje možnost, pomocí kterých můžete výslovnost změn alespoň upravit, aby nebyla tak hrozná. Stačí, abyste Siri řekli příkaz „Change pronounciation of [jméno kontaktu]“, tedy například „Change pronounciation of Natálka“. Siri se vás poté zeptá, jakým způsobem mát tohle jméno vyslovovat – v tuto chvíli tedy jméno Siri řeknete. Ihned poté se vám zobrazí několik možností výslovnosti, které si můžete přehrát a vybrat. Pokud vám žádná výslovnost nevyhovuje, můžete celý proces zopakovat.

Hod kostkou

Dostali jste se někdy do situace, kdy si potřebujete rychle hodit kostkou, tedy zjistit nějaké náhodné číslo. Dobrou zprávou je, že i pro hození kostkou, byť virtuální, můžete využít právě Siri. Pokud jí řeknete frázi „Roll a die“, tak vám Siri klasicky řekne náhodné číslo mezi 1 a 6 (kostka má šest stran). Siri však můžete také poprosit o to, aby hodila kostkou, která má stran více. Pokud chcete například hodit kostkou, která má 20 stran, tak řekněte „Roll a 20-sided die“. Tento příkaz můžete využít samozřejmě také v případě, že hrajete nějakou stolní hru, a chybí vám kostka.