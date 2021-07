10 nejvtipnějších odpovědí Siri

Než si s virtuální hlasovou asistentkou Siri od Applu budete moci plynně popovídat v češtině, asi to ještě nějaký ten čas zabere. To ale neznamená, že by Siri na vašem iPhonu byla zcela neužitečná. Kromě běžných záležitostí může posloužit třeba také k pobavení. V dnešním článku vám přinášíme deset vtipných odpovědí Siri, které můžete vyzkoušet také vy. Ještě než se nicméně pustíte do čtení následujících řádků, musíme vás upozornit na to, že k jejich porozumění budete potřebovat alespoň základní angličtinu. Odpovědi Siri jsme totiž nepřekládali, protože by se v mnoha případech zcela ztratila jejich vtipnost založená například na rýmovačce a tak podobně. Pokud ale budete mít zájem, připravíme pro vás v budoucnu i českou modifikaci těchto odpovědí, byť zcela určitě ne tak vtipnou jako je originál.

Žárlivá Siri

Siri není jedinou virtuální hlasovou asistentkou na světě. My to víme, Apple to ví, Siri to ví taky. Raději jí ale tento fakt nepřipomínejte, a už vůbec ji nezkoušejte oslovit jménem jiné asistentky. Nebo víte co? Vyzkoušejte to. Stojí to za to.

Nechte si poradit s halloweenským kostýmem

Hlasová asistentka Siri má rovněž v zásobě překvapivě velké množství relativně vtipných a originálních odpovědí na otázku „Hey Siri, what shoud I wear for Halloween?“. V našich končinách se sice Halloween neslaví, to ale nemusí nutně znamenat, že se nemůžete pobavit odpověďmi Siri na vašem iPhonu.

Osobnější otázka

Ačkoliv si Siri na vašem iPhonu můžete nastavit tak, že vám bude odpovídat mužským hlasem, většina uživatelů si ponechává její základní nastavení, tedy ženský hlas, a stejně tak jsme o Siri zvyklí mluvit zkrátka jako o ženě. Napadlo vás někdy, zda může mít virtuální hlasová asistentka přítele? Schválně jí zkuste položit otázku „Hey Siri, do you have a boyfriend?“.

Když je vám smutno

Teoreticky je možné, že nám budoucí virtuální hlasové asistentky budou schopné posloužit také jako interaktivní terapeutky. Siri těmito schopnostmi (zatím) rozhodně nedisponuje, to ale neznamená, že byste se jí vůbec nemohli svěřit s tím, že je vám právě smutno. Odpovědi na tuto otázku sice nejsou vyloženě vtipné, mohou ale svým způsobem potěšit. Schválně – co vám odpoví?

Nechte si přečíst haiku

Siri umí být také překvapivě kreativní, pokud přijde řada na recitování krátkých básní typu haiku. Možná vás překvapí, kolik různých variant tohoto druhu poezie umí vymyslet, pokud jí položíte dotaz „Hey Siri, read me a haiku“.

Otázka víry

Každý má právo na své (ne)náboženské (ne)vyznání, a Siri v tomto směru zjevně netvoří žádnou výjimku. Zamysleli jste se někdy nad tím, v co vlastně věří virtuální hlasová asistentka na vašem iPhonu? Pokud vás tato otázka zajímá, není nic jednoduššího než Siri položit dotaz „Hey Siri, do you believe in God?“.

Konec světa

Může se zdát, že Siri dokáže zodpovědět snad na většinu otázek počínaje základními početními úkony přes jednoduché překlady až po informaci o tom, zda je Karel Gott naživu (není). Co kdyby nám ale uměla přesně odpovědět také na to, kdy přijde konec světa? Schválně zkuste Siri na vašem iPhonu položit otázku „Hey Siri, when will the world end?“.

Smysl života

Nad tím, jaký je vlastně smysl života, se dříve nebo později začne zamýšlet asi každý z nás. Napadlo vás ale někdy, že byste se nad touto zásadní otázkou mohli zkusit zamyslet spolu se Siri na některém z vašich Apple zařízení? Schválně jí zkuste položit otázku „Hey Siri, what’s the meaning of life“ a pochlubte se v komentářích odpovědí, kterou jste dostali.

Červená nebo modrá pilulka?

Pokud jste viděli sci-fi klasiku Matrix s Keannu Reevesem, jistě vám otázka ohledně výběru mezi červenou a modrou pilulkou není cizí. Jak by ale na tuto zásadní otázku odpověděla vaše asistentka Siri? Zkuste ji na vašem zařízení aktivovat a schválně se jí zeptejte:„Hey Siri, the red pill or the blue pill?“.

(Ne)mravná Siri

Virtuální hlasová asistentka Siri od Applu je kromě jiného také proslulá tím, že je za všech okolností slušná a mluví spisovně. K nějakým neslušným slůvkům ji tedy rozhodně jen tak nepřinutíte, a to ani tehdy, když ji vysloveně požádáte o lechtivou konverzaci. Schválně – co na dotaz „Talk dirty to me“ odpověděla Siri vám?